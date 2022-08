Gianni Marchand over zijn seizoen, vorm en toekomst: “Altijd enkele dagen nodig om me aan te passen aan het weer”

Meulebeke (27/8), Kortemark (1/9) en Izegem (8/9): dat zijn de West-Vlaamse profkermiskoersen op zijn programma, de komende twee weken. Hij start tussendoor ook in Tubeke (28/8) en Geraardsbergen (31/8). Gianni Marchand over zijn seizoen, zijn vorm en zijn toekomst.

Woensdag sloot Marchand de Druivenkoers in Overijse als 45ste af. Op de Fransman Matis Louvel gaf hij twee minuten toe. “Het begin verliep voor mij goed, mijn benen waren ook in orde”, beweert de pion van Tarteletto-Isorex. “Maar toen in het peloton een eerste keer stevig werd doorgetrokken, zat ik snel tegen mijn limiet. Gelukkig was ik niet de enige. Door de drukkende warmte was er minder zuurstof in de lucht. Op mijn kledij zag ik heel veel zoutafzetting. De voorbije dagen was het wat frisser. Bovendien reed ik La Polynormande in de regen. Ik heb altijd enkele dagen nodig om me aan te passen aan veranderende weersomstandigheden.”

Geen topresultaat, dus, voor Marchand, die zaterdag de Omloop Mandel-Leie-Schelde rijdt, donderdag de Grote Prijs van Kortemark, en een week later Bordes Izegem Koers. Drie West-Vlaamse profkermiskoersen.

“Moeilijk te zeggen welke van de drie mij best ligt. Het zijn een beetje dezelfde types wedstrijden. Misschien dat Kortemark mij iets beter ligt. De passage aan de aankomst loopt lichtjes op. Op den duur begint dat te wegen. Vorig jaar was ik mee in de eerste groep. Toch haalde ik in Kortemark nooit een superresultaat. Om een uitslag te halen in zo’n overwegend vlakke wedstrijd moet ik fris aan de start komen. Dat gebeurt nooit, want daags voor Kortemark rijd ik altijd de Stadsprijs in Geraardsbergen. Een lastige koers: elke ronde moeten we er een deel van de Vesten op. En de rest van die omloop is ook niet vlak.”

(Opnieuw) praten

In onze provincie zijn er later in september nog enkele kermiskoersen. De Memorial Briek Schotte in Desselgem (13/8) laat Marchand schieten. Om de dag nadien fris te zijn voor de Grote Prijs van Wallonië, een UCI-koers. De kermiskoers in Zwevezele (27/9) staat wel op zijn kalender. Misschien heeft hij tegen die tijd een nieuw contract?

“Geen idee. Al drie of vier jaar heb ik wat vage contacten om naar een pro-continentale ploeg te gaan. Dat is nu ook zo. Het wordt weer afwachten. Inderdaad, ik word er niet jonger op. (nu 32, red.) In elk geval wil Peter Bauwens, manager van Tarteletto-Isorex, opnieuw praten met mij.”