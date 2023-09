Gezondheid houdt Robin Orins van fiets

Na zijn val in de Giro Next Gen bleef het opvallend stil rond Robin Orins (21) uit Heestert. De renner van het Lotto Dstny Development Team reed enkel nog het Belgisch kampioenschap, waar hij geen rol van betekenis speelde. De nummer drie van Parijs-Roubaix voor beloften kampt met gezondheidsproblemen die hem van zijn beste vorm houden. Vorige maand sloeg het noodlot toe in het team van Orins toen teamgenoot en vriend Tijl De Decker veel te vroeg overleed. Wielrennen is slechts een bijzaak in deze zware periode. Orins verkiest om enkel over zijn sportieve prestaties te praten.

Op dat sportieve vlak loopt het de laatste maanden stroef voor Orins. In de Giro Next Gen smakte hij hard tegen de grond waardoor hij de prestigieuze rittenkoers moest verlaten. “Het was een stevige klap, ik denk dat ik overal wat nieuw vel heb sinds de val”, aldus Orins. “Ik had ook een lichte hersenschudding.” Toen de renner de trainingen hervatte, voelde hij dat er iets niet klopte. “Het was niet meteen duidelijk wat aan de basis lag van het probleem, maar ik kwam maar niet terug op niveau. Ondertussen weten we waar het zich situeert, maar ik kan er momenteel nog niet te veel over uitwijden.” Het probleem is echter nog niet van de baan. “Ik heb het BK gereden als een test voor mezelf, maar die was niet geslaagd. Met de ploeg blijf ik werken om terug op niveau te raken, maar ik vrees dat mijn beste vorm niet meer voor dit seizoen zal zijn”, zucht hij.

Wedstrijden staan er op dit moment niet meer op het programma voor Orins. Vervelend omdat hij op die manier zijn goede prestaties in het voorjaar, met onder andere een derde plaats in Parijs-Roubaix en een zesde plaats in Gent-Wevelgem, niet kan bevestigen. “Dat maakt het er niet makkelijker op aan de onderhandelingstafel voor de toekomst. Jammer ook dat ik geen overwinning kan voorleggen. Maar eerlijk gezegd is het door de omstandigheden niet de periode om met de ploeg nu daarover te gaan spreken. Ik wil nu vooral mijn beste niveau terugvinden.” (LR)