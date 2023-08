Gerben Kuypers wint slotrit in Ronde van Luik: “Ik heb een goeie zomer achter de rug”

Veldrijder Gerben Kuypers heeft opnieuw getoond dat hij ook op de weg meer dan zijn mannetje staat. De 23-jarige Schorenaar mocht in Pepinster het zegegebaar maken in de laatste etappe van de Ronde van Luik.

“Het was een historisch moment, want ik had zelfs in de jeugd nooit een koers op de weg gewonnen”, vertelt Kuypers opgetogen.

Nochtans had hij in de beginfase nog wat werk moeten leveren voor de ploegmaats in de top van de rangschikking. “Op de langere klim op de plaatselijke ronde heb ik het peloton op sleeptouw genomen. Daarna zat er nog ongeveer twintig man in mijn wiel.” In de laatste ronde koos de renner van Circus-ReUz-Technord samen met Yorben Lauryssen het hazenpad. “We kregen maximum 25 seconden. Op het laatste was het nog anderhalve kilometer bergop. Ik heb meteen aangezet en had net genoeg over om te winnen.” In het algemeen klassement sleepte hij zo nog een negende plaats uit de brand. “Jammer genoeg was ik de eerste dag niet mee met de beslissende vlucht, want daar verlies ik het klassement. Die ronde is trouwens altijd een doel op zich. Mooie koers, mooie streek, mooi parcours.”

De naar Schore uitgeweken Ramskapellenaar wist zich ook meermaals te onderscheiden bij de WorldTour-ploeg Intermarché-Circus-Wanty. Zo finishte hij na een sterke wedstrijd knap elfde in Rund um Köln. “Bergop ging het daar inderdaad redelijk goed. De vlakkere laatste 25 kilometers waren in mijn nadeel. Het was wel een unieke ervaring om in dat gezelschap rond te kunnen rijden.” Op het einde cijferde Kuypers zich nog weg voor ploegmaat Mike Teunissen. “Ik heb er geen probleem mee om in grotere koersen vooral knecht te zijn. Van inspanningen zoals in Veenendaal word ik ook sterker.”

Hoge verwachtingen

Deze week rijdt Kuypers nog de Ronde van Namen, maar daarna verlegt hij de focus stilaan naar het veldrijden. Met een profcontract op zak zijn de verwachtingen hooggespannen. “Het zou al heel goed zijn als ik mijn vorige seizoen kan evenaren. Beter mag, maar dat komt niet op bestelling. Ik heb wel de lijn goed doorgetrokken op de weg en heb een goede zomer gehad. Mijn kalender moet nog opgemaakt worden, maar ik begin waarschijnlijk begin oktober te crossen.” (AC)