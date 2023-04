Gerben Kuypers maakt profdebuut op Sicilië: “Een betere renner worden”

Na een weergaloze veldritwinter hervatte Gerben Kuypers (23) vorige week in de Ronde van Sicilië. De Schorenaar mocht onmiddellijk uitkomen voor het WorldTour-team van Intermarché – Circus – Wanty. “Dat profcontract was het mooiste verjaardagsgeschenk dat ik mezelf kon geven.”

Tijdens il Giro di Sicilia werkte Gerben Kuypers uiteraard vooral in functie van de ploeg. In de koninginnenrit en het eindklassement finishte hij desondanks net buiten de top 40. “Dat was een heel zware rit van 220 kilometer en 4.000 hoogtemeters, met de Etna en drie andere serieuze klimmen. Eigenlijk had ik die dag de minste benen, want ik had de dag ervoor 70 kilometer op kop gereden voor de ploeg om een vlucht terug te halen.” Bij Intermarché waren ze alleszins tevreden van het labeur van de crosser. “We eindigden in een redelijk gestoffeerd deelnemersveld met drie man in de top tien, wonnen een rit met Bonifazio en wonnen het ploegenklassement. Het was ook een hele mooie ronde, in supergoed weer.”

Na een drietal trainingsweken komt de naar Schore uitgeweken Ramskapellenaar in principe begin mei weer in actie. Tijdens het wegseizoen zal de veldrijder van Tormans pendelen tussen Intermarché – Circus – Wanty en hun opleidingsploeg Circus – ReUz – Technord. “Mijn programma ligt daardoor nog niet vast, maar de Tro Bro Léon zou met mijn crosservaring wel leuk zijn. Eigenlijk wil ik gewoon afzien, zoals op de Etna. Daar word je een betere renner van.” In de Ronde van Luik en de Ronde van Namen wil de kersverse prof wel meedoen voor de prijzen. “Koersen bergop liggen me alleszins wel goed. Het is de bedoeling om stap voor stap plekjes op te schuiven op de ladder.”

Wonderwinter

Met een zesde plaats op het WK in Hoogerheide plaatste Kuypers het orgelpunt van zijn verbluffende veldritseizoen. Sinds zijn zege in Essen had hij al steeds meer aandacht en erkenning gekregen. “Het was de laatste twee maanden van het seizoen redelijk druk. Dan besef je het niet heel goed, maar nu voel ik de voldoening wel heel erg. Bijvoorbeeld als mensen me aanspreken of wanneer ik nu kijk naar mijn BK-trui.” Die nationale titel bij de eliterenners zonder contract zal hij komende winter uiteraard niet verdedigen. “Ik tekende mijn profcontract voor het WK al. Op 1 februari, mijn verjaardag. Het was het mooiste geschenk dat ik mezelf kon geven.” Onder de vleugels van Bart Wellens hoopt hij bij Tormans minstens zijn uitmuntende prestaties te evenaren. “Nu ik aan niets anders meer moet denken, kan ik op verschillende stappen nog vooruitgang maken. En ook de crosstrainingen met Bart zullen me wel beter maken.”