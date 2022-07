Gerben Kuypers bezig aan sterke wegcampagne: “Ronde van Luik als doel”

Gerben Kuypers maakt vooral naam als veldrijder, maar staat dit seizoen ook op de weg zijn mannetje. De 22-jarige Ramskapellenaar mikt op een sterke prestatie in de Ronde van Luik. “En er staan in West-Vlaanderen nog een paar mooie interclubs op het programma.”

De veldrijder van Proximus – Alpha Motorhomes – Doltcini mocht na een knap BK mee naar het WK in de Verenigde Staten. Een profcontract leverde zijn laatste winter als belofte niet op. “Ik ben de enige van de WK-selectie die geen prof is. Cru gezegd ben ik overal afgewezen. Het heeft zeker pijn gedaan dat ik de kans zelfs niet gekregen heb.”

Ondertussen is Kuypers bij voedingsbedrijf Ter Beke in Veurne aan een andere professionele carrière begonnen. Hij staat er in voor de begeleiding en de voorbereiding van de technici. “Het is nog een beetje wennen, maar het lukt voorlopig wel om te trainen. Definitief zal ik mijn profdroom nooit afsluiten. Als ze vroeger op school de vraag stelden wat ik later wilde worden, zei ik al dat ik wielrenner wilde worden.”

Goede ploeg

Op de weg komt de Ramskapellenaar dit seizoen uit voor Team Metalced van Gaspard Van Peteghem. “Dat was een bewuste keuze. Zo kan ik een beter wegprogramma rijden. Het is een goede ploeg met renners zoals Jérôme Baugnies en Belgisch kampioen tijdrijden Guillaume Seye, maar ik kan ook mijn eigen kans gaan.”

Momenteel lijkt de keuze voor een ander wegteam ook te werken. “Ik voel me beter dan wat de resultaten meestal aangeven. Ik ben er een paar keer dichtbij geweest geweest, maar mis het geluk soms een beetje.”

In de Triptyque Ardennais werd Gerben afgeremd door een lekke band op een heel slecht moment. “Heel jammer, want anders eindig ik daar in de top tien van het eindklassement. In Belsele was ik onlangs van in het begin in de aanval. Er waren een paar frisse mannen teruggekeerd, maar in de laatste kilometer ging ik toch nog zelf. Pas de laatste 75 meter werd ik gegrepen en finishte ik als elfde.” Op een lastig parcours in Rochefort wist hij eerder wel een podiumplaats te bemachtigen.

Goed gevoel

Afgelopen zaterdag stond de laatstejaarsbelofte aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad, in een ploeg van Cycling Vlaanderen, voor jongens zonder startrecht. Kuypers eindigde in het peloton, maar houdt wel een goed gevoel over aan zijn wedstrijd.

Vanaf 13 juli doet Gerben Kuypers een gooi naar een topprestatie in de prestigieuze Ronde van Luik. “Ik heb nu twee weken getraind in functie daarvan. Het zou de max zijn om een etappe te winnen. Daarnaast mik ik op een zo goed mogelijk klassement.” De veldritwinter nadert met rasse schreden, maar daar heeft de Ramskapellenaar nog niet over nagedacht. “Er staan in West-Vlaanderen nog een paar mooie interclubs op het programma. Ik doe voor het eerst mee aan de Internatie in Reningelst, maar er zijn ook Hill 60 in Zillebeke en de Omloop van de Grensstreek.”