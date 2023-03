Gerben Dewinter wil bij Dovy Keukens-FCC zijn gram halen

Gerben Dewinter hoopt bij Dovy Keukens-FCC Cycling Team zijn nog prille carrière nieuw leven in te blazen. De 19-jarige renner uit Voormezele moest eind vorig seizoen weg bij EFC-L&R-AGS en wil hen maar wat graag lik op stuk geven.

In september kreeg Dewinter bij EFC-L&R-AGS te horen dat hij andere oorden moest opzoeken. De student kinesitherapie vond een nieuwe uitdaging bij Dovy Keukens-FCC Cycling Team. Als tweedejaarsbelofte hoopt hij sporadisch een mooie ereplaats uit de brand te slepen.

“Het seizoensbegin viel wat tegen door pech, maar ik heb het gevoel dat ik een grote stap voorwaarts heb gezet. Eind vorig seizoen voelde ik al dat ik aan het groeien was en een prima winter heeft me alleen maar sterker gemaakt. Afgelopen weekend had ik een superdag in Aywaille, maar ook daar sloeg plots het noodlot toe. De renner die in mijn wiel zat, reed tegen mijn versnellingsapparaat en ik kon niet meer schakelen. Ik kon na een fietswissel nog terugkomen, maar ik reed ook nog eens lek. Frustrerend. Ik was ontgoocheld, want ik kon niet tonen wat ik in mijn mars heb. Hopelijk staat het geluk in de volgende wedstrijd wel aan mijn zijde.”

Hoogtemeters

Ondanks al die tegenslagen kijkt de 19-jarige renner uit naar de nabije toekomst. “Gent-Wevelgem is een koers die ik met stip heb aangeduid in mijn agenda. Het is altijd speciaal om een wedstrijd af te werken in de streek. Ik ben een renner die het best tot zijn recht komt in een koers met veel hoogtemeters. Ik vind mezelf een echte klimmer. Ik moet nog wat werken aan mijn explosiviteit, want snel aan de meet ben ik niet. Maar ik ben nog jong. Ik hoop dat ik stappen kan blijven zetten. Ik kan enkel maar beter worden.” (IVDA)