Gerben Dewinter is nieuw in het beloftenpeloton: “Wat me het meeste ligt? Een lastig parcours”

Gerben Dewinter (18) uit Voormezele hoopt zich dit jaar verder te evolueren als renner. De eerstejaarsbelofte van EFC-L&R-AGS heeft enkele moeilijke maanden achter de rug, maar hij komt stilaan opnieuw aan de oppervlakte en is razend ambitieus om zich te bewijzen.

Dit weekend vindt het BK tijdrijden voor de jeugd plaats in het Oost-Vlaamse Gavere. Gerben Dewinter zal er niet aan de start verschijnen. De eerstejaarsbelofte is een echte klimgeit en houdt niet van het werk tegen de klok. “Ik pas inderdaad voor het BK tijdrijden”, aldus Dewinter.

“Als eerstejaarsbelofte is alles nieuw en moet ik mijn doelen wat bijstellen. Ik werk vooral naar de zomer toe, omdat ik dan al wat meer ervaring zal hebben. Nu wil ik vooral alle wedstrijden uitrijden en zo sterker worden.”

Alec Segaert staat er meteen bij de beloftes en Remco Evenepoel sloeg de U23-categorie over, maar niet iedereen is al zo vroeg rijp. Dewinter hoopt vooral te groeien als renner. “In het begin had ik het moeilijk, maar afgelopen maand voelde ik mij beter en beter worden. Ik kan al eens een aanval plaatsen en zit af en toe met overschot rond te rijden.”

“In het prille begin moest ik echt aanklampen om mee te kunnen. Alec Segaert ken ik goed, omdat het mijn ex-ploegmaat is. Ik had het wel verwacht dat hij meteen ging meedoen om te winnen, maar je moet het nog altijd doen. Verder maakt de Fransman Romain Grégoire indruk op me. Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij is net als mezelf en Alec eerstejaarsbelofte. Hij won dit seizoen al verschillende mooie wedstrijden, waaronder Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.”

Klimgeit

Van WestSprint heeft Dewinter geen doel gemaakt. “Als eerstejaarsbelofte is het voor mij zo goed als onmogelijk om mee te strijden voor de overwinning. Je weet natuurlijk nooit. Ik probeer iedere wedstrijd mijn best te doen en dan zien we wel.”

Klimklassiekers zijn de koersen waar de jonge snaak uit Voormezele van droomt. “Ik ben een renner die het best tot zijn recht komt op lastige parcoursen. Ik vind mezelf een echte klimmer. Vorig jaar bedwong ik de Grand Colombier in koers, maar dat was nog net iets te lang voor mij. Ik moet ook nog wat werken aan mijn explosiviteit, want snel aan de meet ben ik niet. Maar ik ben nog jong. Ik hoop dat ik stappen kan blijven zetten. Ik kan enkel maar beter worden en dat besef ik ook.”

