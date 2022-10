Geert Decorte, begeleider van Jelle Vermoote: “Uit data valt niet altijd alles af te lezen”

Met winst in de eerste rit van de Vuelta Hispania sloot Jelle Vermoote zijn seizoen af. Begin dit jaar won hij ook het Circuit des 4 Cantons. Tussendoor strandde hij te vaak op de ondankbare Poulidorplaats. Ex-prof Geert Decorte, mental coach van de belofte uit Pervijze, hielp hem over die ontgoochelingen.

Marc Hemeryck is de trainer van Jelle Vermoote. Met kennis van zaken probeert hij renners naar een hoger niveau te loodsen. “Die trainingen staan op punt”, weet Geert Decorte die de derdejaarsbelofte fysiek en mentaal adviseert. “Met Jelle heb ik elke dag contact. Ofwel via berichtjes ofwel telefonisch. Soms gaan we samen een koffietje drinken. Ik geloof dat ik een goede band heb met hem.”

Dubbele schedelbreuk

Geert Decorte was prof in 1987 en ‘88 en ook in 1990 en ‘91. Een zware val in de Grote Prijs van Kortemark – hij liep daarbij onder meer een dubbele schedelbreuk op – betekende het einde van zijn carrière. Hij bleef een tijdje weg uit het wielermilieu, maar ging na geruime tijd weer wedstrijden volgen en schoolde zich bij op het vlak van moderne trainingsmethodes.

“Ik ben ook nog begeleider geweest van Jens Vandenbogaerde”, verduidelijkt de 58-jarige man. “En van Jordy Vermeire in het jaar dat hij twaalf koersen won. Nu volg ik Joran Wyseure, bij de beloften wereldkampioen veldrijden, van nabij. Hij bracht me in contact met zijn goeie vriend en studiegenoot Jelle Vermoote die ik nu ook van heel dichtbij opvolg.”

Fysiek en mentaal

Geert Decorte doet dat belangeloos. Meten is weten, beseft hij als geen ander. “Maar uit data kan je ook niet alles aflezen”, benadrukt hij. “De aanpak is niet meer te vergelijken met vroeger. Je moet fysiek en mentaal natuurlijk wel in orde zijn, maar de persoonlijke benadering is essentieel. Als ik een wedstrijd volg, dan is wat ik zie voor, tijdens en na de koers belangrijker dan het resultaat. Het vertrouwen dat een renner voor de start uitstraalt, hoe een renner oogt meteen na de koers, de moves die hij tijdens de wedstrijd doet, dat zijn allemaal zaken die je niet ziet in data. Je moet een renner goed proberen inschatten, door te zien waarmee hij het best rendeert.” Zo bekijkt Decorte ook z’n poulain die overstapt naar de nieuwe continentale beloftenploeg van Intermarché-Wanty-Gobert (IWG). “Onder de vleugels van Kévin Van Melsen zal Jelle nog een stap voorwaarts zetten”, voorspelt Decorte. “De structuur van dat team zal beter zijn. Op diverse vlakken kan hij nog progressie boeken.”