Geert Barbry verkozen tot Algemeen secretaris van Cycling Vlaanderen

Gisteren is Geert Barbry (52) uit Torhout verkozen tot Algemeen secretaris van Cycling Vlaanderen. Barbry is ook al voorzitter van Cycling Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen.

Barbry kreeg met 118 stemmen (van de 130) de steun van alle provinciale afdelingen. Als Algemeen secretaris van Cycling Vlaanderen zal de leerkracht uit het Sint-Jozefscollege in Torhout de komende vier jaar, tot april 2026, in het dagelijks bestuur van Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling zetelen. “Dit is opnieuw een mijlpaal in de West-Vlaamse wielersport”, reageert Barbry opgelucht. “Het betekent dat we nu zeker de sterkste provincie in ons wielerland zijn, want met West-Vlaanderen leveren we naast Filiep Jodts als voorzitter ook nog drie commissievoorzitters in het Vlaams Uitvoerend Comité.”