Geert Barbry is nieuwe voorzitter Cycling Vlaanderen: “In West-Vlaanderen zijn we echt heel goed bezig”

Het wielerseizoen is een maand ver. Tijd om een voorlopige evaluatie te houden. Bij de West-Vlaamse afdeling van de wielerbond is de balans alleszins uitermate positief. Geert Barbry (53) werd woensdagavond zelfs tot voorzitter van Cycling Vlaanderen verkozen. “Ik ben trots op de huidige werking in onze provincie.”

Antwerpenaar Bruno De Saegher en Oost-Vlaming Geert Vandamme waren de andere kandidaten, maar zij kwamen er niet aan te pas: 76 stemmen voor Barbry versus drie voor De Saegher en twee voor Vandamme. “Ik zou heel ontgoocheld geweest zijn als ik het niet was geworden”, benadrukt Barbry. “In april 2022 nam ik in volle crisis ad interim over. De CEO was vertrokken. Er waren personeelsleden vertrokken. Sport Vlaanderen dreigde ermee om subsidies af te nemen. Er was een doorlichting op komst. Toch zijn we die woelige periode doorgesparteld. Ik durf te zeggen dat ik Cycling Vlaanderen opnieuw op de rails heb gekregen. In november is er een statutenhervorming gekomen en de inspectie heeft geen foute zaken vastgesteld. We zijn op dat vlak volledig gezuiverd. Sowieso blijf ik ook voorzitter van Cycling Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen, maar ik zou het dus heel jammer gevonden hebben als ik na een jaar mijn functie over heel Vlaanderen had moeten afgeven, zeker omdat er in november niemand anders stond te springen om de fakkel over te nemen. Nu alles weer rozengeur en maneschijn was, waren er plots twee andere kandidaten. Ik hoopte dus op de steun van andere provincies. Het is voor West-Vlaanderen een impuls en daar heb ik deels voor gezorgd. Omdat ik verkozen ben, komen er zes West-Vlamingen in het bestuursorgaan van Cycling Vlaanderen. Daarnaast hebben we er intussen ook een heel sterke externe bestuurder bij, ex-profwielrenster Patsy Maegerman. Ik heb haar kunnen overtuigen. Vooral voor het dameswielrennen is zij een enorme aanwinst. Samen met Griet Langedock kan Patsy daar een grote meerwaarde betekenen.”

Een andere vaststelling die Barbry maakt, is dat de wielersport in onze provincie op een heel hoog niveau draait. “Er zijn nog provincies die het goed doen, maar in West-Vlaanderen draait het enorm goed. We hebben opnieuw meer wedstrijden dan vorig jaar, met dank aan een enorm sterk team waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en opneemt. We hebben een heel goede basis, gaande van competitie tot jeugd. Bij de provinciale commissie wordt prima werk geleverd. Te veel namen om te noemen.”

Ook op sportief vlak kan West-Vlaanderen niet klagen. “In maart waren er heel wat profwedstrijden in onze provincie, maar daarnaast presteerden ook onze jeugdrenners uit de streek sterk. Jasper Dejaegher won de interclub in Koewacht. Warre Vangheluwe en Alec Segaert reden een soort van duotijdrit in de internationale UCI-koers in Koksijde. Nieuweling Jasper Verbrugge werd vierde in de Kattekoers, terwijl hij nog maar een jaar in competitie bezig is. En daarnaast ben ik trots op alle West-Vlaamse clubs die renners afleveren en alle organiserende clubs die jeugdwedstrijden, de pijler van alles, willen organiseren. Zonder hen zijn er immers geen wedstrijden en dus ook geen renners”, beklemtoont Barbry.

Twee grote pijlers

Geert Barbry kan niet anders dan een trotse voorzitter zijn. “We zijn echt heel goed bezig. In West-Vlaanderen was het mijn doel om na corona weer meer wedstrijden te organiseren en meer vrijwilligers aan te trekken. Daar ben ik in geslaagd. Als voorzitter van heel Vlaanderen is dat mijn doel voor de toekomst. Het zijn mijn twee grote pijlers: meer wedstrijden en meer vrijwilligers. Ik heb er zelfs een externe firma voor aangetrokken. Mijn visie is: als je de provincies versterkt, heb je ook een sterker Cycling Vlaanderen. Als alle vijf provincies goed werk leveren, zal Cycling Vlaanderen goed werk leveren. Je moet aan de basis beginnen. We zijn strijdvaardig.” (Tom Vandenbussche)