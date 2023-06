Geen wedstrijd voor Emile Vanspeybrouck door examens: “Liever langere beklimmingen”

Geen wedstrijd komend weekeinde voor Emile Vanspeybrouck. Examens, woensdag begonnen, genieten nu even de voorkeur. Zondag 25 juni hervat de pion van Jonge Renners Roeselare in Oostkamp.

Vorige zaterdag sloot Vanspeybrouck in Zedelgem het eerste deel van zijn wegseizoen af. Hij bolde als 31ste over de streep. Met Zeno Durie en Reynaud Beke waren twee renners ontsnapt. De rest sprintte om plaats drie.

“Heel even probeerde ik solo naar de twee vluchters te rijden”, blikt de tweedejaarsnieuweling terug. “Ik kreeg het gaatje niet dicht en viel terug naar het peloton. Tijdens de voorbereiding van de sprint raakte ik niet in een goeie positie. Vandaar geen al te beste spurt. De week voordien werd ik in Roeselare tweede. Mijn eerste podiumplaats. Daar raakten we met drie voorop. Een Brit was in de spurt de snelste. Met die tweede plaats was ik best wel tevreden.”

Een mooie afsluiter van het eerste deel van het seizoen. Voor Vanspeybrouck is dinsdag 4 juli de eerste belangrijke afspraak van de zomervakantie. Dan trekt hij naar de klimkoers in Herbeumont. Tijdens de paasvakantie mocht hij onder leiding van Serge Pauwels en Nicky Cocquyt de klimtesten van Belgian Cycling afwerken. Hij kwam tot de bevestiging dat het Waalse klimwerk hem beter moet liggen dan de korte explosieve hellingen in de Vlaamse Ardennen.

“Dat blijkt uit de lactaattesten”, gaat Vanspeybrouck verder. “Zelf had ik ook al de indruk dat langere beklimmingen me beter liggen. Tijdens de klimtesten kreeg ik bevestiging. Wat me extra vertrouwen schenkt voor de eerste klimkoers van het seizoen. Ook de andere klimwedstrijden zoals Couvin en de Ardense Triptiek zal ik normaalgesproken afwerken. Tijdens de zomer probeer ik ook wel eens in Henegouwen te koersen.”

(HF)