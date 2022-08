Geen PK voor Amalia Dewaele door knieblessure

Zaterdag is Otegem het strijdtoneel voor de West-Vlaamse kampioenschappen bij de dames nieuwelingen en juniores. Wie daar – tot haar grote spijt – niet aan de start zal staan, is de plaatselijke renster Amalia Dewaele. Ze staat al het hele seizoen aan de kant met een knieblessure en zal pas volgend jaar opnieuw in competitie kunnen komen.

Een korte blik op Amalia’s uitslagen van dit jaar doet al vermoeden dat er iets scheelt: één resultaat, 20 februari, het clubkampioenschap in Deerlijk. “Op school ben ik tijdens het hordelopen slecht neergekomen en heb ik de kruisbanden van mijn knie gescheurd. Daardoor sta ik nu al het hele seizoen langs de kant en dat is toch wel een streep door de rekening. Het was een jaar waarin ik waarschijnlijk had mogen proeven van een aantal grote koersen, zoals Gent-Wevelgem of de Ronde van Vlaanderen, maar dat plan zal ik minstens een jaartje moeten uitstellen. Ook het PK van zaterdag valt nu volledig in het water, ik had het nochtans met fluo aangeduid in mijn agenda. Vorig jaar was ik derde, dit jaar wou ik vol voor de provinciale titel gaan. Nu zal het bij supporteren voor de ploegmaten blijven. Gelukkig kan ik ondertussen wel al weer fietsen, maar nog zonder echte belasting.”

Geen veldritten

Normaal gezien rijdt de dame juniore van Gaverzicht-Be Okay-AGS in de winter enkele veldritten, maar dat zal er dit jaar ook niet van komen. “Ik wil me goed voorbereiden om in april de competitie weer te kunnen hervatten. Mijn eerste doel is om weer op het niveau te komen dat ik had, en daarna kunnen we nieuwe doelen stellen. Maar als het een beetje lukt, zou ik toch graag een aantal klassiekers die ik dit jaar gemist heb, volgend jaar wel kunnen rijden”, aldus de leerlinge van de RHIZO Sportschool in Kortrijk. (RRK)