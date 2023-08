Geen BK voor Louwrence Schotte: “Ik ben wat op de sukkel geweest”

Geen BK voor Louwrence Schotte. De 29-jarige eliterenner zonder contract schreef zich niet in voor de titelstrijd in Putte. Dinsdag komt hij wel aan de start van de Omloop van de Grensstreek in Wervik, manche van de Beker van België.

“Ik ben wat op de sukkel geweest”, verklaart Louwrence Schotte. “Nadat ik met het Asfra Racing Team de Ronde van Albanië afwerkte, kreeg ik veel last in mijn benen. Ik voelde me ook enorm moe. Een bloedonderzoek bracht geen problemen aan het licht. Ik ben bij een dokter in Nederland geweest. Hij stelde vast dat mijn bekken langs beide kanten was gekanteld. Daardoor kwam de kracht niet uit mijn benen, maar vooral vanuit mijn rug, waardoor ik mijn lichaam te veel vermoeide.”

Schotte hervatte in Schuiferskapelle en Strijpen, ging tien dagen op vakantie, en werkte nadien de kermiskoersen in Beernem, Roeselare-Beveren en Bekegem af. “In Beernem brak mijn pedaal, daar haalde ik de finish niet, maar in de andere koersen ging het redelijk”, gaat Schotte verder. “Zondag koers ik in Langemark, twee dagen later rijd ik de Omloop van de Grensstreek. Ik heb me ook kandidaat gesteld voor de profkoers in Meulebeke van zaterdag 26 augustus.”

Andere job

“Om de Omloop van de Grensstreek te kunnen rijden, moet ik een dag verlof nemen”, verduidelijkt Schotte. “Ik ben niet langer dakwerker maar metser. Waardoor ik wat minder tijd heb om te trainen. Ik moet nog een beetje het juiste evenwicht vinden. Dat loopt minder vlot dan gedacht.”

Asfra, het Oudenaardse team van Schotte, overweegt midden september de Ronde van Servië te rijden. “Dat ligt nog niet vast, we moeten voldoende renners vinden om de verplaatsing te kunnen maken”, verduidelijkt Schotte. (HF)