Gauthier Van Maele zet mooie stap vooruit: “Al drie keer in de top tien, dat was het doel”

Tweedejaarsjunior Gauthier Van Maele blikt met een tevreden gevoel terug op zijn seizoen tot nu toe. De 17-jarige Meulebekenaar veroverde ondertussen al drie top tien-plaatsen.

“Dat was vooraf ook wel een beetje mijn doel”, vertelt Gauthier. Vroeg op het seizoen pakte de Molenspurter al een achtste plaats in Bachte-Maria-Leerne. “Het was op dat moment nochtans lang geleden dat ik nog een koers had uitgereden. In het begin van het seizoen ben ik ook een paar keer ziek geweest, waardoor de vorm toch serieus verminderde.” In Rollegem-Kapelle zette Van Maele eind juni zijn beste notering van het seizoen neer. “In de gietende regen werd ik zevende. Normaal is dat absoluut mijn weer niet, maar deze keer voelde ik me supergoed.”

Afgelopen weekend finishte de jonge Meulebekenaar als 44ste in Berg-Kampenhout, een interclub van ruim 120 kilometer. “In het begin zat ik wel een beetje te veel achteraan. Daardoor zijn er verschillende groepen van in totaal dertig man weggereden, zonder dat ik het zag (lacht).” Een week eerder hield Van Maele eveneens een goed gevoel over aan de eerste rit van de Ronde van Vlaams-Brabant. “Maar in de tweede rit ben ik in de eerste ronde bij het opschuiven op een borduur gereden. Mijn achterwiel was kapot, maar we hadden pas de zeventiende auto. Ik ben jammer genoeg nooit meer tot bij het peloton geraakt.”

Behalve de interclub in Wuustwezel staan de komende weken vooral kermiskoersen op het programma. Volgend seizoen wacht bij de beloften een totaal andere uitdaging. “De eerste twee jaar zal het moeilijk zijn en moet ik vooral proberen uitrijden. Het zou ook een belevenis zijn om dan eens mee te doen aan een profkermiskoers, zoals in Ruddervoorde of Westrozebeke.” (ACK)