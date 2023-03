Gauthier Servranckx in Gent-Wevelgem U19: “Het wordt opnieuw hectisch”

Voor Gent-Wevelgem moeten de junioren zondag vroeg uit de veren. Het startschot van deze internationale klassieker weerklinkt om 8.30 uur. Aan de Ieperse Menenpoort staat Gauthier Servranckx (17) uit Zwevezele van EFC-L&R-Van Mossel in z’n driekleur op de eerste rij.

Twee tweede plaatsen tot nog toe voor de nationale juniorenkampioen. In De Klijte botste hij op de Oekraïener Daniil Yakovlev, in Sint-Jans-Cappel op Yarno Van Herck. Het voorbije weekend reed Servranckx de Guido Reybrouck Classic. Hij werd 90ste in de individuele tijdrit, 47ste in de kasseirit en 59ste in het eindklassement van deze tweedaagse. “Zondag was het een hectische rit”, zucht Servranckx. “Met veel valpartijen. De snelheid lag bijzonder hoog, niet iedereen was voorzichtig, het was een heel nerveuze bedoening. Inderdaad, ik rijd liever een wedstrijd zoals Luik-Bastenaken-Luik. Daar valt die hectiek een beetje weg. Vermoedelijk zal het ook zondag hectisch zijn. Toch zeker tot kilometer 95, want dan pas beginnen we aan de heuvelzone. Bovendien wordt er regen verwacht. Dat verhoogt altijd de hectiek van zo’n wedstrijd.”

Rond 12 uur zal de winnaar van de juniorenversie van Gent-Wevelgem in de Rijselstraat in Ieper over de streep bollen. Vorig jaar was dat de Italiaan Thomas Capra. “Toen heb ik die wedstrijd niet gereden, want het was een manche van de Nations Cup. Het parcours ken ik goed. Ik ga wel eens trainen in die regio. Vooral in de zomer. Als je vanuit Zwevezele de kortste weg neemt, heb je vijftig kilometer in de benen voor je Heuvelland bereikt. Inderdaad, eens terug thuis heb ik een pittige training afgehaspeld.”

Servranckx vermoedt dat Steffen De Schuyteneer, Lars Vanden Heede en Sente Sentjens zondag de hoofdrolspelers worden. De nationale juniorenkampioen kijkt uit naar de verderzetting van het klimproject met Belgian Cycling en een stage in de Vogezen. Luik-Bastenaken-Luik van 6 mei is voor hem een eerste belangrijke afspraak. (HF)