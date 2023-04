Gaëtan Hellebuyck kent moeilijke start: “Basisconditie verbreden”

Zijn wintervoorbereiding verliep niet vlekkeloos en ook het seizoen startte met haperingen. Wingenaar Gaëtan Hellebuyck (16) hoopt dat zijn wegcampagne op paaszondag 9 april in Tielt definitief start.

In december 2021 brak Hellebuyck bij een val tijdens een training van de Oudenaardse Wielerschool zijn knieschijf. Na een lange revalidatie en enkele verwikkelingen kwam hij pas tijdens de zomer van 2022 in competitie. En won hij meteen drie kermiskoersen. Bij de overstap naar de junioren kende hij nog niet veel meeval.

“Tijdens de winter ben ik vaak ziek geweest en na de stage met Isorex tijdens de krokusvakantie werd ik weer ziek”, zucht Hellebuyck. “Omdat we pas terug waren uit Spanje had ik tijdens het openingsweekeinde geen koers gepland, maar ook voor De Klijte moest ik forfait geven. De week nadien startte ik in Knesselare. In de finale probeerde ik nog solo naar de latere winnaar te rijden, maar ik kreeg dat gaatje niet helemaal dicht en werd in het zicht van de streep door het eerste deel van het peloton gepasseerd.”

Afgelopen weekend trok de eerstejaarsjunior met Isorex naar La Route d’Éole in Normandië. Daar stond zondagvoormiddag een etappe van circa 100 km op het programma, na de middag een individuele tijdrit over 13 km. “Hele slechte benen”, blikt Hellebuyck terug. “Een totale offday. Kan gebeuren. Ik had net een stevige trainingsweek ingelast. Ook deze week staan enkele goeie trainingen op mijn programma. Marc Hemeryck is mijn trainer. Onder zijn leiding probeer ik mijn basisconditie wat te verbreden. Vandaar dat ik komend weekend geen koers zal rijden. De week nadien start ik in Tielt.”

Daar zou het seizoen van Gaëtan Hellebuyck echt moeten starten. “In mijn eerste jaar bij de junioren een kermiskoersje winnen, dat is een ambitie. Lukt dat niet, dan probeer ik het volgend jaar. Ik hoop de komende maanden te proeven van enkele grote wedstrijden om te kijken hoe ver ik al geraak.” (HF)