Frederick Pollentier, verzorger bijQuick-Step Alpha Vinyl: “Twee ritwinsten, onze Tour is al geslaagd”

Frederick Pollentier is verzorger bij Quick-Step Alpha Vinyl. De Tourstart in Denemarken beleefde hij vanop de eerste rij en ook in Frankrijk was hij eventjes aanwezig. Ondertussen is Frederick alweer thuis, maar de Tour blijft hij op de voet volgen.

De Ronde van Frankrijk kon niet beter beginnen voor Quick-Step Alpha Vinyl. Tot ieders verbazing won Yves Lampaert de openingstijdrit in Kopenhagen en schoot Fabio Jakobsen de dag nadien opnieuw de hoofdvogel af. “In Denemarken was er immens veel volk buitengekomen”, steekt Frederick van wal.

“Het enthousiasme was enorm. Toen Yves won, waren we in extase. Ik denk dat heel West-Vlaanderen en misschien zelfs heel België blij was met de overwinning van Yves. (lacht) Het was echt een fantastisch moment, want niemand had het verwacht. We wisten dat Yves goed was, maar met een toptienplaats ging hij ook al tevreden zijn.”

Groot feest

“De eerste week van de Tour de France heb ik samen met een paar genodigden van de ploeg meegemaakt. Ik ben normaal altijd actief als verzorger in de Tour. Maar dit jaar is dat niet het geval, omdat mijn ouders volgende week een groot feest geven en daar geef ik voorrang aan.”

“Ik was wel betrokken bij de ploeg, want samen met die genodigden zat ik vlakbij het hotel waar de renners en staf verbleven. Omdat het coronavirus binnen onze ploeg circuleerde, heb ik een paar dagen moeten invallen. Het is een wonder dat enkel Tim (Declercq, red.) besmet is geraakt bij de renners, want onze ploeg is zwaar getroffen.”

“Het zag er slecht uit. Voorlopig komen er geen gevallen meer bij en hopelijk blijft het ook zo. Onze Tour is al geslaagd, want we wonnen al twee ritten”, glundert Frederick Pollentier.

(IVDA)