Franco Heyse over BK-kansen West-Vlaamse nieuwelingen: “Xander Scheldeman wil zich tonen, na zijn niet-selectie”

De nieuwelingen strijden zondag in Brasschaat om de Belgische titels, met reeksen voor de eerstejaars, tweedejaars en de dames. Anzegemnaar Franco Heyse is ploegleider bij het Isorex Cycling Team en volgt de nieuwelingencategorie al sinds jaar en dag op de voet. Hij schat de West-Vlaamse kansen in.

“Het parcours in Brasschaat is nagenoeg volledig vlak. Met de bochten en hier en daar een smalle weg zal het wel wat uitkijken worden. Volgens mij zijn er veel scenario’s mogelijk: het kan op een sprint uitdraaien, er kan een ontsnapping wegrijden, een late uitval in de slotfase is mogelijk… De renners maken de koers, en alles zal van hen afhangen.”

Onthoofd

“Bij de tweedejaarsnieuwelingen zijn de drie grootste kleppers er niet bij. Jasper Schoofs (Antwerpen), Aless De Bock (Limburg) en Cedric Keppens (Oost-Vlaanderen) – alle drie al met een mooi aantal overwinningen achter hun naam – verdedigen de eer van ons land op de jeugdolympiade in Slovakije. Schoofs en Keppens zouden anders heel snel naar de meet zijn, en De Bock durft op het laatste wel iets proberen – vorig jaar werd hij op die manier bijna Belgisch kampioen. Maar nu zijn er veel kanshebbers, ook renners van de ‘tweede lijn’, of zelfs de ‘derde lijn’ die hun kans ruiken.”

Zeno Durie kan favoriet bij eerstejaars het vuur aan de schenen leggen

“Twee West-Vlamingen die in de sprint serieus kans maken, zijn volgens mij Xander Scheldeman (Koolskamp) en Wout Hemeryck (Gits). Xander rijdt bij mij in de ploeg, ik ken hem dus goed. Ik weet dat hij er echt naar toegeleefd heeft. Hij had graag in de selectie voor de jeugdolympiade gezeten, maar viel er net buiten en ziet het Belgisch kampioenschap nu als een manier om zich te tonen. Vorig jaar was hij overigens tweede op het kampioenschap. Hun voornaamste belager wordt de uittredende kampioen Nio Vandevorst, uit Limburg.”

“Blijkt de wedstrijd toch richting de aanvallers te gaan, dan zie ik Jenthe Verstraete (Ingelmunster), Gaëtan Hellebuyck (Wingene) en Siebe Bauwens (Brugge) wel een mooie kans maken.”

Sprint

“De eerstejaarsnieuwelingen ken ik iets minder. Ik rijd met de ploeg vaak de interclubs van de Beker van België en daarin stelt quasi elke ploeg vooral tweedejaars op. Maar ik weet wel dat Oost-Vlaming Thibaut Van Damme een van de snelsten is aan de meet. Zeker bij de eerstejaars lijkt de kans me heel groot dat een sprint over de titel zal beslissen, en dan lijkt Van Damme dé te kloppen man. De West-Vlaming die hem het meest het vuur aan de schenen kan leggen, is Zeno Durie (Veurne). Hij is allesbehalve traag als hij goed gepositioneerd zit.”

Trui tonen

“Zoals ik al zei: alles hangt natuurlijk af van het koersverloop. Een outsider of zelfs een ‘nobele onbekende’ die plots met de titel aan de haal gaat, is ook mogelijk. Stel je maar eens voor dat een totaal onverwachte renner plots perfect geplaatst zit voor de sprint. Ik hoop wel dat de koers hard gemaakt wordt, zodat we een verdiende winnaar krijgen. Daarmee bedoel ik niet dat je ‘onverdiend’ Belgisch kampioen kan worden, maar ik hoop wel dat de kampioenen hun trui nog gaan tonen in de volgende koersen.” (RR)