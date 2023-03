Floris Dejaegher wil zich ontwikkelen als klimmer: “Lange cols moeten me liggen”

Door ziekte is tweedejaarsjunior Floris Dejaegher met twee weken vertraging aan zijn wegseizoen begonnen. De 17-jarige Gistelnaar wil zich vooral in het klimwerk ontwikkelen. “Van de klimkoersen in mei heb ik een doel gemaakt.”

Net als broer Jasper – belofte bij de opleidingsploeg van Intermarché – zag Floris Dejaegher de start van het nieuwe seizoen aan zijn neus voorbijgaan. “We hadden allebei een redelijk zware verkoudheid, maar uiteindelijk heb ik maar drie dagen niet gefietst. Die ziekte kwam wel net nadat ik met papa en een vriend vier dagen op stage was geweest naar Normandië.” Die stage werd ingelast omdat de Gistelnaar door zijn examens moest passen voor de ploegstage. “Ik heb het eerste jaar overgeslagen, waardoor ik als enige van de ploeg in januari examens had. Ik volg de richting Sportmanagement aan hogeschool Vives.”

De renner van EFC-L&R-Van Mossel is ondanks het missen van de stage wel met een goed gevoel uit de winter gekomen. “In de strandraces kan ik nu meer mijn mannetje staan. Power zal altijd een moeilijk punt blijven, maar ik heb deze winter tot twee keer per week krachttraining gedaan in de fitness.” In de duorace in Bredene pakte Dejaegher samen met Gaetan Warnier al een tweede plaats in hun leeftijdscategorie. “Het beste gevoel had ik eigenlijk op het BK, maar door twee lekke banden ben ik uiteindelijk zelfs niet gefinisht.”

Wedstrijdritme

Zondag reed hij in Edewalle de eerste echte wedstrijd van zijn wegseizoen. “Ik moest er nog een beetje in komen, maar in de eerste koershelft kon ik zeker mee koersen. Het tempo lag zeer hoog, maar ik kon toch een paar keer meespringen met enkele sterke buitenlanders. In de laatste ronde was het wel tamelijk op. Na de ziekte zit er nog rek op, al ben ik beter dan vorig jaar.”

Dit weekend volgt de Guido Reybrouck Classic in Damme, wellicht zijn enige klassieker dit voorjaar. “Het is een leuke wedstrijd om ervaring op te doen. Daarna hoop ik eventueel de mooie vierdaagse de Ster van Zuid-Limburg te rijden. Van de klimkoersen in mei heb ik een doel gemaakt.”

Twintig kilometer

Met zijn 61 kilogram voor 1.88 meter heeft de tweedejaarsjunior alvast het juiste gabarit om bergop zijn mannetje te staan. “Daarom ben ik ook blij dat ik nu in het performance team zit, want het programma is veel internationaler, met meer klimkoersen.” Buitenlandse rondes met veel hoogtemeters staan dus bovenaan op het verlanglijstje. “In de Tour du Valromey heb je bijvoorbeeld ook cols van twintig kilometer. In zulke wedstrijden heb ik nog geen ervaring, maar dat moet me wel liggen. Jongens met veel power overleven wel hellingen in de Ardennen, maar zulke lange beklimmingen zijn toch nog iets anders.” (AC)