Floris Dejaegher start in de Ronde: “Sowieso een heel mooie ervaring”

Tweedejaarsjunior Floris Dejaegher (18) kon op het provinciaal kampioenschap in Torhout geen topresultaat neerzetten. De Gistelnaar mikt op de klimkoersen, maar doet ook mee aan de Ronde van Vlaanderen.

“Het was niet wat ik ervan verwacht had”, blikt Dejaegher terug op zijn PK. “In het begin zat ik goed in de top twintig. Het was veel draaien en keren en met de wind kon het elk moment breken.” Al in de vijfde ronde ontstond een beslissende ontsnapping. Later reed er nog een groepje weg. “Jammer genoeg was ik niet mee, maar er zaten drie renners van de ploeg bij. Het was ook snel duidelijk dat de vluchters weg gingen blijven, want er zaten grote motoren vooraan, met Tars Poelvoorde als hele sterke winnaar.”

De renner van EFC-L&R-Van Mossel mocht onlangs in Zwevegem al bijna van de zege proeven. “Na een kilometer of dertig geraakten we met vier man weg. De ploeg leverde goed afstoppingswerk, maar op dertig kilometer van het einde kwamen er vier renners bij, onder wie twee ploegmaten.” In de laatste ronde probeerden Floris en zijn teamgenoten dat numeriek overwicht uit te spelen. “Op een kilometer van de meet ging ik op en over vier renners die even voor reden, en ging met een klein gaatje de laatste vijfhonderd meter in. Maar de meet lag honderd meter te ver, en ik werd als vierde. Dankzij Gaëtan Warnier bleef de zege binnen de ploeg.”

Eerste klassieker

Met de Ronde van Vlaanderen en het BK in Brasschaat staan er deze maand nog twee belangrijke afspraken op het programma. “Ik weet niet goed wat ik van de Ronde mag verwachten, want het is mijn eerste echte klassieker. Ik wil proberen te overleven en mezelf laten zien. Het wordt sowieso een heel mooie ervaring.”

Na een korte onderbreking voor de examens wil Dejaegher zijn klimmersbenen wat meer aanspreken. “Het hoofddoel is de Tour du Valromey. Daar wil ik op topniveau zijn. Ik weet nog niet of ik geselecteerd zal zijn, maar in onze ploeg hebben we niet superveel klimmerstypes.” (AC)