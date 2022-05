Filip Deschuytter (KVC Noordzeemeeuw): “Mits een goede dag kunnen onze jongens meedoen voor een toptienplaats”

Filip Deschuytter is een bezige bij en een bekende naam in het West-Vlaamse wielerwereldje. Naast afgevaardigde bij Cycling Vlaanderen is hij eveneens penningmeester en trainer bij KVC Noordzeemeeuw uit Oostende.

Zaterdag 14 mei vindt het provinciaal kampioenschap op de weg voor junioren plaats. In De Haan komen ook enkele renners van KVC Noordzeemeeuw aan de start. “Mits een goede dag kunnen onze jongens meedoen voor een toptienplaats, maar winnen wordt enorm moeilijk”, weet Deschuytter. “Er zijn renners die net iets sterker zijn, maar in de koers weet je nooit.”

Opleider wielerschool

Deschuytter is afgevaardigde bij Cycling Vlaanderen. Wat houdt dat precies in? “Ik zorg ervoor dat alle inschrijvingen correct worden behandeld. Verder volg ik de koers op de voet en sta ik de renners bij waar nodig.”

“Ik ben eveneens trainer/penningmeester bij KVC Noordzeemeeuw en opleider bij de Vlaamse wielerschool. Ik ben ieder weekend op de koers. Vorige week ben ik naar het PK bij de nieuwelingen gaan kijken en was ik aanwezig op de juniorenwedstrijd in Torhout. Het wielrennen is en blijft mijn grote passie.”

Transferperiode

Hij ademt koers en richtte in het verleden ook zijn eigen ploeg op. “Ik heb 28 jaar gekoerst en wilde in het wereldje blijven. Op mijn 29ste stampte ik KVC Westkerke uit de grond. Dat team smolt samen met andere ploegen en heet nu KVC Noordzeemeeuw.”

“Bij de ploeg ben ik verantwoordelijk voor de trainingen die plaatsvinden bij ons op de club. Ik haal er voldoening uit, maar tijdens de transferperiode is het soms lastig. Ze willen als junior interclubs rijden en vertrekken bij onze club. Ik vind dat doodjammer, maar het is nu eenmaal zo. Ik ben blij met de renners die wel bij ons blijven en hopelijk kunnen we blijven groeien.” (IVDA)