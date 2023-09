Ferre Commeene is WestSprinter van de week: “Seizoen in schoonheid afsluiten”

Tweedejaarsnieuweling Ferre Commeene (16) kwam als derde over de streep in de topcompetitiewedstrijd in Jemeppe. De Winkelnaar van Molenspurters Meulebeke moest enkel Senne Brys en Siebe Van Canneyt laten voorgaan.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik vind het een mooie erkenning. Een derde stek was het hoogst haalbare. Op de laatste klim waren er twee renners sterker dan mij. Geen schande, want ik had vooraf geen rekening gehouden met een podiumplaats.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Jasper Verbrugge was dit seizoen outstanding en zal aan het langste eind trekken. Ik vind dat Thor Peeters en Emiel Van Speybroeck eveneens sterk voor de dag komen de laatste tijd.”

3. Wat zijn jouw ambities nog dit seizoen?

“Ik wil het seizoen in schoonheid afsluiten. Zowel zondag in Tielt als volgende week in Affligem hoop ik een mooie ereplaats uit de brand te slepen.” (IVDA)