Ferre Bekaert heeft het goede gevoel opnieuw te pakken

Ferre Bekaert neemt komend weekend deel aan het provinciaal kampioenschap voor nieuwelingen. De renner van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare is voorzichtig ambitieus en hoopt een top 15-notering uit de brand te slepen.

De 14-jarige Ferre Bekaert is gematigd tevreden over zijn eerste seizoenshelft. “Ik ben goed uit de startblokken geschoten, maar daarna was het wat minder”, weet de Werviknaar.

“Na mijn skireis liep het niet allemaal meer van een leien dakje. Ik was plots een paar procentjes minder. Dat was best wel frustrerend, maar gelukkig gaat het de jongste tijd weer wat beter en heb ik opnieuw het goede gevoel op de fiets te pakken.” Net op tijd, want zaterdag staat het provinciaal kampioenschap voor nieuwelingen op het programma.

Met de paplepel

“Ik hoop mezelf in de kijker te rijden en een zo goed mogelijk resultaat te bemachtigen. Met een stekje bij de eerste 15 zou ik tevreden zijn, maar natuurlijk mik ik stiekem op het allerhoogste. Ikkijker alvast enorm hard naar uit.” Na het PK heeft Bekaert geen specifieke wedstrijden met rood aangestipt in zijn agenda. “Ik wil gewoon in iedere koers het beste van mezelf geven. Als ik telkens tot het uiterste ga, kan ik mezelf achteraf niets verwijten.”

De jonge Werviknaar kijkt op naar Mathieu van der Poel. “Mathieu is een fenomenaal sterke renner. Ik hou van zijn stijl en hoop later ook zo’n fantastische carrière uit te bouwen.”

“Hij is zonder twijfel mijn grote voorbeeld. Mijn liefde voor de fiets kreeg ik met de paplepel ingegoten. Mijn vader is eveneens een fervent wielerliefhebber en kocht al op vrij jonge leeftijd een koersfiets voor mij. Wielrennen is zonder twijfel de mooiste sport die er bestaat.” (IVDA)