Fenna Vanhoutte ambitieus: “Plaats in UCI-ploeg afdwingen”

In het shirt van S-Bikes Doltcini timmert Fenna Vanhoutte aan de weg terug. De 24-jarige Wingense wil de stap naar een UCI-ploeg zetten. Door mentale en fysieke problemen lukte dat bij Lotto Soudal Ladies niet.

Het is al een tijd geleden, maar ooit won Vanhoutte 15 koersen per seizoen. Het leverde haar selecties voor EK’s en WK’s op. Plots ging het met haar carrière bergaf. In 2020 reed ze geen enkele wedstrijd, vorig jaar droeg ze het shirt van Shifting Gears en was ze de enige vrouw in dat team. “Vier tot vijf jaar was ik op de sukkel”, geeft Vanhoutte toe. “Zowel mentaal als fysiek zat ik diep. In de loop der jaren heb ik beseft dat het mentale aspect belangrijk is. Maar nu ben ik terug. Ik wil weer op niveau geraken.”

Vanhoutte werkt al drie jaar deeltijds als tandartsassistente in een groepspraktijk in Maria-Aalter. Met een zesde plaats in Escanaffles begon ze niet onaardig aan het seizoen. “Ik zat in het peloton met een goed gevoel”, blikt Vanhoutte terug. “Drie rensters ontsnapten. Ploegmakker Saartje Vandenbroucke was mee. Dus heb ik in de groep die vlucht proberen beschermen. Jammer genoeg kreeg ik een paar dagen nadien buikgriep, waardoor ik moest afzeggen voor de GP Oetingen, mijn eerste 1.1. Wellicht zal de Wim Hendriks Trofee in Koewacht mijn volgende belangrijke koers worden. Zondag 27 maart is dat een proef van de Women Cycling Series. Net als de Ladies Cycling Trophy een mooi initiatief.”

Vanhoutte heeft oog voor beide regelmatigheidscriteriums. Maar nog iets meer voor de Women Cycling Series, een klassement voor clubrensters met zeven koersen in België en Nederland. “Het is niet door kermiskoersen te rijden dat je beter wordt. Ik heb nog altijd de ambitie om bij een UCI-ploeg te geraken. Want ik voel dat het kan.”

