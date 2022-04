Familie Toortelboom is gebeten door de koersmicrobe: “Passie voor de koers gaf ik hen met de paplepel mee”

De familie Toortelboom uit Koekelare ademt koers. Vader Frederik Toortelboom (44) rijdt nog altijd wedstrijden bij de elite zonder contract en ook zijn zonen Robbe (16) en Matteo (14) zijn gebeten door de koersmicrobe. Mama Valerie Vanbleu (39) is in het recente verleden ook nog renster geweest. Het is dus al koers wat de klok slaat ten huize Toortelboom.

Frederik Toortelboom en Valerie Vanbleu leerden elkaar niet op straat, op een feestje of via het internet kennen, maar kwamen door hun passie voor het wielrennen bij elkaar. “We reden bij dezelfde ploeg en zo is de vonk ontstaan”, weet Frederik Toortelboom. Frederik en Valerie hebben samen twee zonen en ook zij zijn zot van de fiets.

“Mijn vrouw hebben ze nooit aan het werk gezien, maar ik fiets al mijn hele leven en ze hebben dan ook niets anders gezien. Ik heb hen de passie voor de koers met de paplepel ingegoten. We verdedigen tegenwoordig alle drie de kleuren van KVC Noordzeemeeuw.”

Ereplaats

De 44-jarige Toortelboom is bezig aan zijn 31ste wegcampagne. “Ik heb niet meer zo veel overschot als vroeger, maar ik kan nog altijd mijn wedstrijden uitrijden”, gaat de Koekelarenaar verder.

“Ik hoop nog af en toe eens een toptienplaats te behalen, maar makkelijk wordt dat niet. Mijn oudste zoon Robbe is eerstejaarsjunior. Hij heeft het moeilijk, maar leeft wel voor zijn sport. Hij is altijd gemotiveerd en ik hoop dat hij in de nabije toekomst eens een mooie ereplaats in de wacht kan slepen. Ik gun het hem echt. Hij doet er alles voor. Robbe gaat zelfs nooit uit.”

Laatste voetbalmatch

Ook zijn jongste zoon Matteo rijdt graag met zijn stalen ros. “Hij voetbalt ook nog, maar dat valt niet meer te combineren met school en met het wielrennen. Vanaf volgend jaar focust hij zich voor de volle honderd procent op de koers en hangt hij zijn voetbalschoenen aan de haak.”

“Dit weekend speelt hij zijn laatste wedstrijd. Dat wordt toch een moeilijk moment voor hem. Het was een hartverscheurende keuze, want Matteo is ook een uitstekende voetballer. Ik kan zijn afscheidswedstrijd helaas niet meemaken, omdat ik samen met Robbe op de koers ben.”

Tijdens de paasvakantie zijn Frederik en Robbe samen met de ploeg op stage geweest naar Mallorca. “Onze junioren en onze dames hebben daar tien dagen goed kunnen trainen en hopelijk werpt dat zijn vruchten af. Ik was mee als trainer en heb me ook geen seconde verveeld.” (lacht)

(IV)