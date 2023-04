Ertevoedekoers maakt zich op voor nationale testtijdrit: “Zonder Segaert, hopelijk met andere toppers”

De nationale testtijdrit op zaterdag 22 april in Poperinge is de volgende organisatie van Ertevoedekoers. Het comité van voorzitter Ivo Lins dacht er heel even aan om de weggevallen wedstrijden in Reningelst over te nemen.

“Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan”, vertelt voorzitter Lins. “De Trofee van Vlaanderen en de Internatie zouden volgend jaar terugkeren op de kalender. Het is nooit gemakkelijk om iets wat een jaar on hold wordt gezet opnieuw op te vissen. Voor ons is het misschien een optie in de toekomst. Maar dan enkel de wedstrijd voor junioren.”

Want Ertevoedekoers organiseert jeugdwedstrijden. En springt mee op de kar wat koersen voor meisjes betreft.

“Over de interesse voor onze eerste wedstrijd voor meisjes jeugd, in Vlamertinge, waren we wat ontgoocheld”, geeft Lins toe. “Slechts een dertigtal meisjes kwamen aan de start. Wat wel te verklaren viel door stages van diverse ploegen tijdens de krokusvakantie. Sommigen waren maar net terug en gaven er de voorkeur aan nog niet te koersen.”

Daniil Yakovlev

Een week later, in De Klijte, haalden 87 meisjes nieuwelingen en junioren een rugnummer af. “Dat was een groot succes”, gaat Lins verder. “We hadden ook 134 jongens junioren. De Oekraïner Daniil Yakovlev won de wedstrijd: een winnaar met een verhaal als vluchteling voor de oorlog in zijn land, wat nadien overal werd opgepikt.”

Op nu naar de nationale testtijdrit in Poperinge. “Inderdaad, zonder Alec Segaert”, zucht Lins. “Nu hij prof is, mag hij geen nationale wedstrijden rijden. We hopen enkele andere toppers aan de start te krijgen. Zoals belofte Jonathan Vervenne en junior Steffen De Schuyteneer. Luca Vierstraete zal er jammer genoeg niet zijn. Zij rijdt dat weekeinde de Omloop van Borsele.” (HF)