Ertevoedekoers en Ivo Lins organiseren nationale testtijdrit: “Ik denk dat niemand Alec Segaert zal kloppen”

Eindelijk staat de nationale testtijdrit in Poperinge nog eens op het programma. Door het alom gekende virus moest het evenement de voorbije twee jaar noodgedwongen van de kalender geschrapt worden. Organisator Ivo Lins is alleszins klaar voor zaterdag.

Poperinge is zaterdag ‘the place to be’. Zowel de dames U17, de dames U19, de dames elite, de heren U17, de heren U19 als de heren U23 werken er een nationale testtijdrit af.

“Ik kijk er enorm naar uit”, vertelt organisator Ivo Lins. “Tijdrijden is een discipline die me nauw aan het hart ligt. Het is jammer dat we de testtijdrit de afgelopen twee jaar niet konden organiseren, want mijn club EFC-L&R-AGS (vorig jaar smolten Gaverzicht-BE Okay en EFC-L&R-Vulsteke samen, red.) had een absolute topper in het werk tegen de klok binnen de rangen.”

“Het ware mooi geweest als mijn poulain Alec Segaert de koers had kunnen winnen die wij met ‘Ertvoedekoers’ organiseren. Gelukkig gaat de testtijdrit dit jaar wel door. Het is een heel mooi parcours. Je mag de omloop zeker niet onderschatten.”

“Met deze tijdrit van een twaalftal pittige kilometers denken we iets gevonden te hebben wat liefhebbers en specialisten zal aanspreken. De beste zal aan het langste eind trekken.”

Wie klopt Segaert?

De testtijdrit in Poperinge valt pal tussen het West-Vlaams en Belgisch kampioenschap tijdrijden. “Er staan heel wat mooie namen aan de start”, weet Lins.

“Bij de heren junioren staan alle Belgische toppers aan de start. De crème de la crème zal dus aanwezig zijn. Bij de heren beloften is Alec Segaert de grote topfavoriet. Niemand zal hem kunnen kloppen, denk ik. Op dat parcours is hij eigenlijk onklopbaar. Ik weet wat hij kan.”

“Vorig jaar hebben we samen de Chrono des Nations gewonnen. Op een golvend parcours komt hij nog beter tot zijn recht dan op een biljartvlakke omloop. In de jeugdcategorieën van de dames was er weinig interesse, maar er komen veel dames elite aan de start. De bond heeft zelfs een poule extra moeten maken, omdat er zodanig veel inschrijvingen waren.”

De koers wordt georganiseerd door ‘Ertevoedekoers’. “We zijn in 2020 gestart, omdat er in de streek veel jeugdkoersen verdwenen. Verouderde besturen zagen het niet meer zitten om alle verantwoordelijkheid op zich te nemen. Samen met Freddy Deberdt en Geert Thoré – die ik regelmatig tegenkwam in het koersmilieu – hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Intussen organiseren we mooie wedstrijden.”

(IVDA)