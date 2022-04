Emke De Keyser debuteert bij elite: “Mis nog kracht”

Eerstejaarsbelofte Emke De Keyser (18) debuteert dit seizoen tegen ervaren eliterensters. “De conditie is redelijk goed, maar in de koers gaat het nog enorm moeizaam.”

Naast de ploegstage in Mallorca ging de renster van KDM-Pack Cycling Team deze winter ook twee keer trainen in Calpe. “Nu ben ik er trouwens weer een week. Het is toch beter weer dan bij ons om te trainen. En het is ook om bergop, in West-Vlaanderen gaat dat niet zo gemakkelijk (lacht). Ik heb goed getraind deze winter, want op stage heb ik al mijn persoonlijke records verbroken.”

Begin maart maakte de Oostendse haar grote debuut in de Toscaanse UCI-wedstrijd Trofeo Oro in Euro. “Eerst waren er vijf vlakke ronden en dan twee ronden met een redelijk pittige beklimming van 2,5 à 3 kilometer. In de voorlaatste ronde zat ik achter een valpartij en ben ik uit koers gehaald. Het gevoel in de benen was wel heel goed.”

Na dat debuut volgde een ontnuchtering in de kermiskoersen van Stalhille en Ooike. “Ik merkte een enorm verschil, terwijl ik in Italië gemakkelijk kon volgen. In grote koersen wordt minder met snokken gereden, meer in een hoog en strak tempo.”

Tien jaar ouder

Het belangrijkste doel is wedstrijden uitrijden. “Of toch iedere wedstrijd langer volgen en meer wringen. Ik merk dat ik sowieso nog kracht mis, tegen vrouwen die soms tien jaar ouder zijn. De combinatie met mijn studie Sport & Bewegen is ook niet altijd gemakkelijk, maar ik heb nu sinds kort wel een Topsportstatuut.”

Emke hoopt nog enkele wedstrijden van de Women Cycling Series te rijden, en in het Nederlandse MtD Ladies Cycling Circuit. “Het BK in Middelkerke is ook wel iets waar ik naar uitkijk. Het wordt zeker niet makkelijk, maar het is tof dat er supporters kunnen komen kijken.”

(ACR)