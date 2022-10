Emiel Verstrynge niet naar Amerika: “Ik zal op UCI-ranking geen duik maken”

Veldrijder Emiel Verstrynge, regerend Belgisch beloftenkampioen, stapte donderdag niet op het vliegtuig naar Amerika. Hij laat de wereldbekers in Waterloo (9/10) en Fayetteville (16/10) schieten. Een bewuste keuze, zo blijkt.

“Daar is goed en lang over nagedacht”, verduidelijkt de neoprof van Crelan-Fristads, een van de teams van de broers Roodhooft. “Ik reis niet naar de VS voor twee crossen. De Wereldbeker is een klassement waarin ik nog niet zal meespelen voor de overwinning. Vorig jaar was het interessanter om de Wereldbekers in Amerika te rijden. Zo had je het parcours van het WK in Fayetteville al eens op voorhand gezien en had je een eerste ervaring met de jetlag. Bovendien hadden we vorig jaar geen UCI-punten. Een extra reden om die verplaatsing toen in te lassen.” Twaalf maanden geleden stonden in Amerika ook drie wereldbekers op de kalender: Waterloo, Fayetteville en Iowa. Die UCI-punten verdedigt de 20-jarige crosser, momenteel 25ste op de wereldranglijst, niet. “Het is niet zo dat ik nu op de UCI-ranking veel plaatsen zal verliezen”, gaat Verstrynge verder. “Zondag pik ik een veldrit in Duitsland (Bad-Salzdetfurth, red.) mee, de week nadien start ik in het Nederlandse Oisterwijk en op donderdag 20 oktober rijd ik de Kermiscross in Ardooie. Drie dagen later volgt dan de wereldbeker in Tabor.”

In de Berencross in Meulebeke kende Verstrynge zaterdag een uitstekende start, maar iets over halfweg gaf de vicewereldkampioen bij de beloften er de brui aan. “Vorige donderdag voelde ik me wat ziekjes. Vrijdag ging het al beter, dus trok ik toch naar Meulebeke”, vertelt de Adegemnaar. “Na een goeie start kreeg ik plots last van mijn ademhaling, maar dinsdag kon ik toch alweer een uurtje fietsen.”