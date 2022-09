Emiel Vermeulen maakt zich op voor ‘zijn’ Koolskamp Koers: “Hoog tijd om zelf een goeie uitslag te rijden”

Diverse ongemakken spelen Emiel Vermeulen (29) al heel het seizoen parten. Begin augustus werd een bacterie op zijn longen ontdekt. Acht dagen zware antibiotica brachten soelaas. Hij beschikt ondertussen weer over al zijn mogelijkheden.

Via Izegem (gisteren), Fourmies (zondag) en Desselgem (dinsdag) trekt Vermeulen naar het Kampioenschap van Vlaanderen in eigen Koolskamp. Deze 1.1-wedstrijd staat, na twee jaar onderbreking, vrijdag 16 september opnieuw op de internationale kalender. Het ziet er naar uit dat de pion van Go Sport-Roubaix Lille Métropole het in de verwachte massaspurt moet opnemen tegen topsprinters als Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen.

“Het belangrijkste is dat ik weer honderd procent in orde ben”, benadrukt Vermeulen. “Tot nog toe was het mijn jaar niet. Eerst een besmetting met corona, daarna problemen met mijn hart, een ontsteking op mijn longen en een hardnekkige hoest. Zo ging het met mijn conditie voortdurend op en neer. Na een analyse van mijn speeksel werd begin vorige maand een bacterie gevonden. Wellicht een gevolg van die coronabesmetting in februari. De antibiotica die ik tot dan genomen had, was niet zwaar genoeg om die bacterie te bestrijden. Ik heb een week zwaardere antibiotica moeten nemen.”

Hoogtestage

Daarna trok Vermeulen met Tim Declercq op hoogtestage naar Laplagne. Hij kwam aan de start van de Tour Poitou-Charentes, maar kende ook daar weer tegenslag. “Bij de start van de individuele tijdrit bleek de batterij van mijn elektronisch schakelsysteem niet te werken”, zucht hij. “Zo verscheen ik anderhalve minuut te laat aan de start en kwam ik drie seconden tekort om binnen de tijdslimiet te finishen. Typisch voor dit seizoen.”

Vorige zondag viel Vermeulen in Tour du Doubs in voor een ploegmaat. “Met meer dan drieduizend hoogtemeters geen wedstrijd voor mij”, blikt de pocketspurter terug. “Voor de start vroegen enkele andere renners zich af wat ik daar kwam doen. Ik beet 150 kilometer op mijn tanden, maar in de finale klommen ze veel te snel.”

De resterende weken – een vierde plaats in Pérenchies is z’n beste resultaat – hoopt hij nog wat uitslagen bij elkaar te fietsen. “Ik heb al veel moeten werken voor Thomas Boudat, nu laat ik niets meer schieten”, benadrukt Vermeulen. “Hoog tijd om zelf een uitslag te rijden. Mijn ploeg gaat volgend seizoen op hetzelfde niveau door. Ik zou het erg vinden indien ik, met al de miserie die ik kende, geen nieuw contract krijg.”