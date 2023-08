Emiel Vermeulen combineert eigen carrière met coaching: “Beroepsrenners en jonge talenten zijn welkom”

Na zes seizoenen als prof bij Roubaix Lille Métropole komt Emiel Vermeulen nu uit voor het Nederlands BEAT Cycling. De 30-jarige Westkapellenaar stort zich ook steeds meer op het trainersvak, want hij is ondertussen afgestudeerd als master in de Sport- en Bewegingswetenschappen.

Door een operatie aan de appendix viel het voorjaar van Emiel Vermeulen deels in het water. In juni toonde hij echter nog steeds aan profwaardig te zijn. “Die vierde plaats in de eerste rit van de ZLM Tour was zeker een mooie prestatie. Als snelste man voelde ik me wel geviseerd in de kopgroep, maar dat is koers natuurlijk.” Zijn prestaties in de Baloise Belgium Tour – met een achtste plaats in de slotetappe – plaatst hij wel nog iets hoger. “Zeker gezien de concurrentie. Ik was daar continu op niveau, terwijl ik het in de finale wel zelf moest doen. Met een mannetje in steun was het toch nog anders geweest.”

Bij BEAT mag iedereen immers in principe zijn eigen kans gaan. “Voor mij is het een nadeel dat er geen uitgesproken leider is voor de start. Ik had met mijn kwaliteiten in de sprint wel gehoopt op wat meer steun en vertrouwen.” Het is momenteel dan ook nog onduidelijk waar Vermeulen zijn toekomst ligt. “Het kleinere budget speelt daar een rol in, maar ik mis de professionelere werking toch een beetje. Dat vind ik sowieso belangrijker dan bij wijze van spreken 200 of 300 euro extra.” De naar Westkapelle uitgeweken Koolskampnaar heeft dus alleszins nog geen definitieve streep onder zijn profbestaan getrokken. “Ik wil er alles aan doen om in het najaar goed te presteren en eventueel weer ergens een kans te krijgen.” Na onder andere de Tour of Leuven en de Egmont Cycling Race volgen in eigen streek ook nog Koolskamp Koerse en de Omloop van het Houtland. “Naar Koolskamp kijk ik natuurlijk altijd uit. Vorig jaar heb ik tegenslag gehad, maar ik hoop deze keer een dikke prijs te rijden.”

Trainersdiploma

Tegelijk is Vermeulen ook bezig aan zijn eerste stappen als coach. Met een masterdiploma in de Sport- en Bewegingswetenschappen komt hij alleszins beslagen op het ijs. “Dat geeft voldoening, net als mijn diploma Trainer A. Via BEAT heb ik momenteel enkel een aantal Nederlandse recreanten onder mijn hoede, omdat het wat druk was om alles te combineren.” Voortaan zijn echter zowel beroepsrenners en talentvolle renners meer dan welkom. “Ik heb universitaire studies gedaan, maar heb ook de ervaring van het profpeloton. Dat is toch een voordeel in vergelijking met andere coaches. Ik weet bijvoorbeeld goed hoe het voelt als je op training bepaalde blokjes moet afwerken.” (AC)