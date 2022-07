Elena Debouck toont zich in de tijdritten: “Ik kijk uit naar de Baloise Ladies Tour”

Elena Debouck profileert zich steeds meer als tijdrijdster. Begin mei pakte ze al een zilveren plak op het BK tijdrijden voor dames beloften, in juni reed ze een meer dan verdienstelijke 12de tijd tussen de dames elite. Deze week rijdt ze met haar team de Baloise Ladies Tour, opnieuw met uitgesproken interesse voor de tijdritten.

Al sinds de start van haar wielercarrière – amper vier jaar geleden – blijken tijdritten de discipline bij uitstek voor Elena, dat zal ongetwijfeld te maken hebben met haar triatlonverleden. Podiumplaatsen op kampioenschappen en testtijdritten zijn haar niet vreemd. Zo reed ze dit jaar nog een tweede tijd op het Belgisch kampioenschap voor dames U23 in Gavere, ze moest een 25-tal seconden toegeven op winnares Britt Knaven.

Op waarde geklopt

“Ik wist dat zij mijn grootste concurrente zou worden. Natuurlijk had ik gehoopt op winst, of op een kleiner verschil, maar met 25 seconden weet je dat je op je waarde geklopt bent”, aldus de renster van S-Bikes Doltcini. Op hetzelfde parcours, maar een maand later, werd ze 12de tussen de dames elite.

In de wegwedstrijden loopt het nog niet altijd van een leien dakje, maar die zijn nu eenmaal ook een stuk meer divers. “Bij mij hangt het vooral af van parcours tot parcours. Een vlakke tot licht heuvelachtige omloop ligt me tot nu toe het best. Maar iets als de Omloop der Zevenheuvelen van afgelopen weekend, met 1.400 hoogtemeters, dat is wat te veel voor mij. Ik ben nu eenmaal geen klimgeit.”

De 20-jarige renster zoekt ook niet bepaald de kleinste wedstrijden uit, want deze week rijdt ze de vijfdaagse Baloise Ladies Tour, waarin opnieuw twee tijdritten wachten. De wedstrijd begint met een proloog van 4 kilometer in Utrecht, en op zaterdag staat er nog een tijdrit van 15,6 kilometer in Knokke-Heist op het programma.

Zware tegenstand

“Ik wil wel eens zien hoe ver ik sta in dat deelnemersveld. Ik weet dat ik voor de ritten in lijn niet echt iets bijzonders moet verwachten, want de tegenstand is niet min. Sowieso zal het natuurlijk ook weer een prachtige ervaring zijn, dat was het vorig jaar ook al”, aldus de tweedejaarsstudente sport- en bewegingswetenschappen aan KU Leuven.

Waar Elena zichzelf ziet binnen drie à vijf jaar, dat vindt ze zelf een moeilijke vraag. “Je hoopt natuurlijk altijd op het beste, dat je kan doorgroeien en dat het wielrennen meer dan een hobby kan worden. Maar voorlopig is dat nog altijd in combinatie met studies, dus ik moet het jaar per jaar bekijken.”

(RR)