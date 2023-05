Eerstejaarsnieuweling Dario Ingels start in GP Vermarc: “Veldrijden blijft mijn hoofddoel”

Tweede in het provinciaal kampioenschap! Veldrijder Dario Ingels begon sterk aan zijn wegcampagne. In Adinkerke moest hij enkel Bas Vandenbulcke laten voorgaan. De eerstejaarsnieuweling rijdt komend weekeinde de Grote Prijs Vermarc, een tweedaagse in Rotselaar en Nieuwrode (27-28/5).

Sinds ongeveer anderhalve maand werkt Dario Ingels met Rudi Van de Sompel als trainer. “Na het veldritseizoen bouwde ik drie weken rust in”, verduidelijkt de pion van Team Keukens Buysse. “In die periode zocht ik contact met Rudi. Hij is nu mijn trainer. Inderdaad, hij waakt erover dat ik niet te veel hooi op de vork neem. Vandaar dat ik nog niet veel koerste. Ik blijf ook in de eerste plaats veldrijder.”

Ingels begon met een driedaagse in Frankrijk. “Omdat het mijn eerste koers was ging ik tijdens de openingsdag niet vol. De tweede dag was het een sprintetappe die ik als twaalfde afsloot. Op de slotdag stond een ploegentijdrit over twee ronden van 15 kilometer op het programma. Na de eerste ronde moest ik mijn ploegmaats laten rijden. Met het team werden we tiende op 23 ploegen. Niet slecht voor een kleine crossploeg.”

Blijkbaar kwam Dario Ingels gerodeerd uit die Franse rittenkoers. In z’n eerste wedstrijd in eigen provincie werd hij meteen tweede. “Ik ben heel content met die tweede plaats”, benadrukt hij. “Bas Vandenbulcke kroonde zich verdiend tot West-Vlaams kampioen. Voor mij kwam die tweede plek eerder onverwacht. Dankzij ploegmaat Stan Vanthourenhout hadden we in het eerste deel van het PK niets moeten doen. Inderdaad, onze ploeg hangt heel goed aan elkaar, we werken voor elkaar. Zo heb ik vorige week donderdag in Zwevegem voor Gilles Van Loo de sprint aangetrokken. Hij werd zesde. Tijdens het PK beschermde Gilles de vlucht waarin ik zat.” (HF)