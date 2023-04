Eerstejaarsnieuweling Aksel Decaestecker over zijn seizoen: “Met de voetjes op de grond blijven”

Aksel Decaestecker (15) is uitstekend uit de startblokken geschoten. De renner van KVC Noordzeemeeuw bolde onlangs nog knap als derde over de streep in Ledegem. Maandag hoopt de Diksmuideling te scoren op het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

Eerstejaarsnieuweling Aksel Decaestecker kon dit seizoen nog niet aan het langste eind trekken, maar hij heeft wel al verscheidene ereplaatsen uit de brand gesleept. “Ik ben een tevreden man”, aldus Decaestecker. “In mijn eerste wedstrijd van het seizoen werd ik meteen achtste en enkele weken terug kon ik mijn eerste podiumplaats veroveren. Het zou fantastisch zijn, mocht ik nog eens op het hoogste schavotje kunnen staan. Maar ik wil vooral blijven progressie boeken en zo een betere renner worden. We blijven met de voetjes op de grond.”

Tegen de klok

Decaestecker houdt van het werk tegen de klok. “Maandag sta ik aan de start van het BK tijdrijden. Ik hoop er een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Zowel vorig seizoen als dit jaar werd ik vierde op het provinciaal kampioenschap tijdrijden. Ik kom dus met ambitie aan de start. Een plek in de top tien behoort zeker en vast tot de mogelijkheden.”

Net als talrijke jonge snaken kijkt ook Decaestecker op naar renners uit het profpeloton. Maar een keuze maken tussen Van Aert en Van der Poel kan hij niet. “Het zijn twee fenomenen. Ik heb niet echt een voorkeur. Het is gewoon ronduit fantastisch om te zien hoe ze elkaar steeds het vuur aan de schenen leggen. Ik hoop later ook een mooie carrière uit te bouwen, maar de weg is nog lang. Ik wil vooral ieder jaar een stap voorwaarts zetten”, besluit Decaestecker. (IVDA)