Eerstejaarsjunior Siebe Bauwens op zoek naar zichzelf: “Door valpartijen niet super in mijn hoofd”

Behalve een 87ste plaats in de individuele tijdrit van de Guido Reybrouck Classic staan nog geen uitslagen achter de naam van Siebe Bauwens uit Brugge. Door tegenslagen haalde de eerstejaarsjunior nog geen enkele finish.

“Gevallen in de kermiskoers in De Klijte”, begint de Isorexboy de opsomming van z’n pechmomenten. “In Nokere Koerse zakte mijn zadel op Petegemberg, de laatste klim voor Nokereberg. In de zondagnamiddagetappe van de Guido Reybrouck Classic sloeg ik twee keer tegen de grond. Een eerste maal na de kasseien van de Brieversweg, toen ik helemaal vooraan zat. Een Pool schoof weg, ik kon hem niet ontwijken. Ik krabbelde vlug recht en kon aanpikken bij de staart van het peloton. Na Oedelemberg ging ik weer tegen de grond. Opnieuw omdat ik iemand die voor mij viel niet kon vermijden. Ik kwam bij een groepje gelosten of andere renners die gevallen waren. Later werden we uit koers genomen.”

Je zou voor minder ontmoedigd geraken. Vorig seizoen liet Bauwens als tweedejaarsnieuweling niets dan toptienplaatsen noteren. Hij schreef ook een drietal wedstrijden op z’n naam.

“In mijn hoofd zit het niet super”, zegt de Bruggeling. “Op advies van mijn papa heb ik de ploegleiding gevraagd om me zondag thuis te laten van La Route d’Éole, een Franse organisatie die bestaat uit een etappe op zondagvoormiddag en een tijdrit in de namiddag. Ik probeer vertrouwen te tanken in enkele kermiskoersen. Zaterdag in Werken, zondag in het Oost-Vlaamse Strijpen.”

Ook al lag hij niet aan de basis van de valpartijen, toch steekt Bauwens de hand in eigen boezem: “Het klinkt misschien eigenaardig, maar die valpartijen zijn mijn schuld omdat ik niet zat waar ik moest zitten.” (HF)