Dries De Bondt topt affiche Kemmel Koerse by Era Domus: “Ik ben trots dat we Dries konden overtuigen”

Zondag staat Kemmel Koerse by Era Domus op het programma. Profrenner Thomas Joseph organiseert de wedstrijd en heeft ervoor gezorgd dat onder meer voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt aan de start verschijnt.

De derde editie van Kemmel Koerse by Era Domus staat voor de deur. Organisator Thomas Joseph rijdt mee en hoopt op een prachtige editie. “Ik wil zelf een mooi resultaat uit de brand slepen”, zegt Thomas. “Winnen wordt moeilijk, maar je weet natuurlijk nooit. Er staat echt wel een sterk deelnemersveld aan de start. Sport Vlaanderen-Baloise komt met een sterke delegatie af, Tarteletto–Isorex is eveneens van de partij en ook Bingoal-Pauwels Sauzen-WB heeft z’n deelname bevestigd. Onze ploeg, Minerva Cycling Team, heeft verschillende sterke mannen die aanwezig zullen zijn.”

Onder meer Thimo Willems, de tweede van de Brussels-Cycling-Classic neemt deel. Hij werd in de semiklassieker nipt geklopt door de Nederlander Taco van der Hoorn.

Ook een renner die een rit won in de afgelopen Ronde van Italië rijdt mee in Kemmel. “Ik ben erg trots dat we Dries De Bondt overtuigd hebben”, vertelt Joseph. “Ik ken Dries goed en kon hem redelijk snel overhalen.”

“Er waren nog veel grote namen die eerst hadden toegezegd, maar de meesten zijn op stage. We hebben natuurlijk ook niet de budgetten van pakweg een Gullegem Koerse. Niettegenstaande ben ik erg tevreden over het deelnemersveld.”

Joseph zelf is aan een prima seizoen bezig en reed zich al verschillende keren in de kijker. “Mijn seizoensstart was behoorlijk goed. Ik heb twee kleinere wedstrijden kunnen winnen en in de grote koersen heb ik mij een paar keer kunnen tonen. Het is jammer dat ik de Antwerp Port Epic niet kon betwisten door ziekte, want dat is een wedstrijd die me wel op het lijf geschreven is.”

Volgend seizoen

“Op het BK zat ik in de kopgroep van dertien die meteen na de start wegreed en een mooie voorsprong te pakken had. Met Quinten Hermans en Gianni Vermeersch waren er twee kanshebbers op de titel mee. Als we samenwerkten, gingen we ver geraken. Maar er werd veel te vroeg gespeculeerd. Het is een gemiste kans.”

Volgend seizoen hoopt Joseph een stapje hogerop te zetten, maar hij is ook realistisch. “Ik ben gelukkig bij Minerva, maar natuurlijk hoop ik bij een continentale ploeg aan de slag te gaan. Voor Sport Vlaanderen-Baloise ben ik te oud. Enkel Bingoal-Pauwels Sauzen-WB is een optie. Ik vond dat ik vorig jaar een kans verdiende, maar het is me toen niet gelukt. We zien wel wat de toekomst brengt.”