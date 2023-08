Drie jonge West-Vlamingen naar Lotto Dstny Development Team: “Er is een generatiewissel bezig”

Na het eerste seizoen in het continentale circuit zal de opleidingsploeg van Lotto Dstny een gedaanteverwisseling ondergaan. Volgend seizoen pakt het team uit met elf eerstejaarsbeloften. Onder hen drie talentrijke West-Vlamingen: Tars Poelvoorde, Milan Donie en Victor Vaneeckhoutte.

Elf nieuwe gezichten! Naast onze drie gouwgenoten zetten ook Belgisch juniorenkampioen Jarno Widar, Steffen De Schuyteneer, Kamiel Eeman, Mauro Cuylits, Milan De Ceuster, Liam Van Bylen, Thomas Vuerinckx en de Fransman Matys Grisel de overstap naar het Lotto Dstny Development Team. “Er is dit jaar een enorm sterke juniorenlichting”, verduidelijkt sportief manager Kurt Van de Wouwer. “Met die elf nieuwe namen brengen we een mix van sprinters, punchers, klimmers en klassieke renners samen.”

Harteel vertrekt

Elf nieuwkomers betekent dat jongens moeten vertrekken. Parijs-Roubaix-winnaar Tijl De Decker schuift door naar de profploeg. Gianluca Pollefliet mag blijven, maar flirt met de Franse World Tourploeg AG2R Citroën waar hij ploegmaat kan worden van Oliver Naesen en Stan Dewulf. Jelle Harteel kiest voor het Soudal-Quick.Step Devo Team.

“We zijn bezig met een generatiewissel”, benadrukt Van de Wouwer. “Die werd begin dit jaar ingezet door de overheveling van Alec Segaert en Jarne Van de Paar naar de hoofdmacht. Met Branko Huys en Viktor Verschaeve hingen twee pionnen van het Development Team de fiets aan de haak.”

Vier vacante plaatsen dus. “Nog een paar zaken zijn niet helemaal duidelijk”, gaat de sportief manager verder. “Hoe de situatie van Gianluca Pollefliet is, moet nog worden uitgeklaard. Wij vinden het voor hem te vroeg om de stap naar de World Tour te zetten. In de huidige selectie van ons opleidingsteam zitten ook een paar laatstejaarsbeloften.”

Koersdoorzicht

Waarmee Van de Wouwer verwijst naar Milan Paulus, Jago Willems en Lorenz Van De Wynkele. Mannen die wellicht andere oorden moeten opzoeken. Sinds dit jaar werkt Lotto Dstny samen met de jeugdclub van Chevigny. Jarno Widar en Victor Vaneeckhoutte stappen over van deze satellietclub naar het Devo Team. De Limburger en de West-Vlaming zijn goeie vrienden.

“Victor gaan we in de toekomst moeten bijschaven”, beseft Van de Wouwer. “Meestal vliegt hij er kort na de start in. Die manier van koersen maakt hem sterker. Alles op z’n tijd, we zullen Victor koersdoorzicht bijbrengen. Hij is altijd gemotiveerd, en bovendien een goeie ploegspeler. Een sterke eigenschap!”

Klimmer

De tweedejaarsjunior uit Vichte werd dit jaar tweede in Luik-Bastenaken-Luik, won een etappe in de Saarland Trofeo en pakte in Tour du Valromey de bolletjestrui. Waregemnaar Tars Poelvoorde kon dit seizoen al zes keer winnen. Hij opende z’n rekening met etappewinst in de Ster van Zuid-Limburg, werd West-Vlaams kampioen, pakte in Tour de l’Eure rit- en eindzege en zette ook de interclubs in Rekkem en Angreau op z’n naam.

“Tars zette dit jaar een grote stap vooruit”, weet Van de Wouwer. “Bij een val in Valromey liep de renner van Onder Ons Parike een hersenschudding op. Wij denken dat hij nog enkele stappen kan zetten.”

Lijken Van Eeckhoutte en Poelvoorde geschikt voor het klassieke werk, Milan Donie etaleert klimmerscapaciteiten. De Kortrijkzaan liet dat zien in L-B-L U19 én Alpenklassieker, telkens met een derde plek. “Uit testen blijkt dat Milan moet uitgroeien tot een goeie klimmer”, besluit Van de Wouwer. (HF)