Dovy Keukens – FCC: “Kleintjes kunnen de groten pijn doen”

Het wegseizoen van Dovy Keukens-FCC is goed gestart. Ewout De Keyser won het clubkampioenschap in Escanaffles en moest in de finale van Gent-Staden enkel het hoofd buigen voor de Duitser Justin Wolf. Jonas Decouttere (9de) en Alessio De Maere (10de) zorgden mee voor winst in het ploegenklassement.

Het team van voorzitter Frans Delameilleure is aan seizoen elf begonnen. Stilaan gaat het accent meer naar de U23. Met dertien zijn de beloften in de meerderheid. Dovy Keukens-FCC telt ook twaalf elites zonder contract. “De topkoersen bij de U23 zullen boven ons niveau zijn. Wat niet wegneemt dat de kleintjes de groten pijn kunnen doen”, aldus Peter De Maere, één van de ploegleiders.

Dat kan al in de Youngster Coast Challenge (17/3) en Gent-Wevelgem (26/3). Naast De Keyser en De Maere maken ook Kjell Cooman, Gianni Corijn, Jani De Coster, Gerben De Winter, Wannes Dewulf, Thibo Germonprez, Nicholas Goossens, Yaurick Leenknegt, Jori Van de Sompel, Thiemen Vanderplasschen en Warre Vleirick de dienst uit. Bij de elites zonder contract rekent Dovy Keukens-FCC op Tjörven Cleenewerck, Ruben De Marez, Kevin De Meestere, Anthony Debuy, Jason Decottignies, Jonas Decouttere, Fabrizio Dekoning, Justin Maelegheer, Arne Santy, Franklin Six, Thijs Vandaele en Jochen Deweer. Deze laatste is bestuurslid, samen met vriendin Charlotte Brulez en preses Frans Delameilleure. Deweer begint op 11 maart te koersen.

“Ik hoop het rotjaar 2022 voorgoed af te sluiten”, vertelt Deweer. “Dat was het gevolg van de botsing met een kip op training eind 2021. Het heeft lang geduurd voor ik een juiste diagnose kreeg. Pas nadat ik de dokter van Mathieu van der Poel in Koksijde had bezocht, werd gevonden wat ik had. Een ‘shin split’, een ontsteking van het scheenbeen. Met een aangepaste fietspositie, enkele infiltraties en shockwavetherapie raakte het probleem opgelost.” (HF)