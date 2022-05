Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Jelle Vermoote ook op niveau in de Ardennen

Jelle Vermoote mag dan niet het gestel van een klimmer hebben, hij schitterde in de Ardense Triptiek. Zo werd de allrounder van Acrog-Tormans tweede in de slotrit. Aan zijn vierde plaats in de openingsetappe hield hij een dagje de witte jongerentrui over. Michiel Nuytten werd vijfde in de tweede rit en achtste in de slotetappe. Het leverde hem de achtste plaats in de eindstand op. Ook Alex Vandenbulcke, Robin Orins, Ramses Debruyne en Kasper Saver maakten een goede beurt.

Gauthier Servranckx vijfde in de Ronde

Gauthier Servranckx legde beslag op de vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen voor junioren in Oudenaarde. Met een groepje reed hij naar vier vroege vluchters. Hij volgde op korte afstand van de Est Romet Pajur. Victor Vaneeckhoutte was twaalfde.

Viktor Vandenberghe spurtte zaterdag naar de derde prijs in de derde etappe van de Internationale Juniorendriedaagse. Niels De Clerck was tiende. In de openingsrit eindigde hij als negende. Vandenberghe was 32ste in de tijdrit. In de slotrit in Velzeke kwam hij als zestiende over de meet. Hij werd negentiende in de eindstand.

Arno Vanhaecke werd tweede in Montenaken.

Wout Hemeryck verbaast in de Ronde

Nieuweling Wout Hemeryck finishte als zesde in de Ronde van Vlaanderen. Xander Scheldeman was zevende, Lomme Van den Meerssche negende, Mauro Adyns tiende en Lowiek Misseeuw elfde.

Milan Vermeulen moest in Kooigem enkel een Argentijn laten voorgaan. Milan Vantomme werd op zijn beurt tweede in Krombeke.

Merel Vandevelde blinkt uit in de Ronde

Nieuwelinge Merel Vandevelde verbaasde met een zevende plaats in de Ronde van Vlaanderen. Jilke Michielsen was achtste. Nanoi Van Wettere werd elfde voor Laerke Expeels.