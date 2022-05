Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Michiel Nuytten opnieuw de oude

Belofte Michiel Nuytten viel maar net naast het podium van het Internationaal Beloftenweekend, de manche van de U23 Road Series in Zeeland. Voor Alec Segaert werd het een weekend in mineur. Nadat hij te horen kreeg dat Parijs-Roubaix voor beloften is afgelast, kwam hij ook nog eens zwaar ten val in de openingsrit van het Internationaal Beloftenweekend. Michiel Lambrecht ging er eveneens lelijk onderuit.

Bert Bolle en Miguel Desmet in de top tien

Bert Bolle finishte als negende in de eerste editie van Luik-Bastenaken-Luik voor junioren. Miguel Desmet, zoon van ex-prof Tom, werd achtste in de Vlaams-Brabantse Pijl in Korbeek-Lo. Jasper Dekien won in Torhout-Rozeveld.

Scheldeman, Hemeryck en Plasman in de spotlights

Xander Scheldeman werd derde in het eindklassement van de Vredeskoers voor nieuwelingen in Tsjechië. Ook zijn ploegmaat Louic Boussemaere kon er zich onderscheiden.

Hun leeftijdsgenoot Wout Hemeryck schreef met panache het provinciaal kampioenschap in Adinkerke op zijn naam. Nadat hij zich voluit had gegeven in de vlucht met zes, toonde hij zich duidelijk de snelste. Uittredend kampioen Lomme Van den Meerssche en Corneel Vanslembrouck mochten mee op het podium.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen ging de titel naar de snelle Briek Plasman. Jasper Verbrugge werd tweede voor Matthijs Soetaert. Bengt Van Parys was de smaakmaker van dienst.

Internationale podiumstek voor Wittevrongel

Lani Witevrongel spurtte naar de tweede plaats in de slotrit van de Tour du Gévaudan Occitanie Femmes, de Franse manche van de Nations Cup voor meisjes-juniores.