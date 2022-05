Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Alec Segaert pakt driekleur

Alec Segaert maakte zondag zijn favorietenrol waar op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere. Al was het nipt voor de eerstejaars van Lotto-Soudal Development Team. Hij reed over de ruim 23 kilometer één seconde sneller dan Jonathan Vervenne. Robin Orins viel net naast het podium. Gust Lootens was negende vóór Michiel Nuytten. Aaron Stockx finishte als twaalfde. Warre Vangheluwe werd veertiende.

Victor Delbarge op niveau in E3

Victor Delbarge was zaterdag met zijn zestiende plaats de beste gouwgenoot in de E3 Saxo Bank Classic voor junioren in Bavikhove. De klepper van Jonge Renners Roeselare hield stand tijdens de lus doorheen de Vlaamse Ardennen. Provinciaal wegkampioen Niels De Clerck werd negentiende. Bert Bolle tikte als 24ste aan.

‘Poulidor’ Xander Scheldeman

Tweedejaarsnieuweling Xander Scheldeman was goed voor zilver op het Belgisch kampioenschap tijdrijden. De renner van Isorex Cycling Team gaf over de 11,6 kilometer zeven tellen toe op Jasper Schoofs. Vorig jaar werd hij ook tweede op het Belgisch wegkampioenschap.

Luca Vierstraete bevestigt

Nieuwelinge Luca Vierstraete kroonde zich met duidelijk verschil tot Belgisch kampioene tijdrijden. De Heulse van Gaverzicht-Be Okay-AGS deed over de 11,6 kilometer 44 seconden beter dan Michelle Dheedene. Afgelopen winter pakte ze ook al de nationale titel in de individuele achtervolging.