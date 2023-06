Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Victor Vercouillie moest in een spurt met twee cardioloog in opleiding Wannes Heylen laten voorgaan in de Ride for Joren in Wevelgem. Jasper Dejaegher werd derde in Zerkegem, waar Rutger Wouters solo naar de bloemen flitste.

Bingo voor Brent Deltombe

Brent Deltombe was de beste junior in Lichtervelde. De renner van Van Moer Logistics Cycling Team had een kleine voorsprong op Cas Goos. Laurens Plancke mocht op zijn beurt juichen in Oostkamp. Hij hield Milan Bral en een Nieuw-Zeelander af. Jenthe Verstraete schreef dan weer de regionale wedstrijd in Elewijt op zijn naam.

Corneel Vanslembrouck viel naast het podium in Rollegem-Kapelle, waar Yarno Van Hercke soleerde. Thiemen Bruyneel was vijfde.

Triomf voor Plasman

Nieuweling Briek Plasman etaleerde zijn spurtersbenen in zijn achtertuin in Oostkamp. Kyano Cottignies spurtte in Kuurne naar zijn vijfde zege. Wolf Van Steenlandt was tweede voor Thur-Emil David.

Aksel Decaestecker greep naast de zege in Lichtervelde. De Zuid-Afrikaan Josh Johnson toonde zich de snelste van een ruime groep. Zeno Durie mocht mee op het podium.

Juniore Laerke Expeels moest in Zomergem enkel Hélène Hesters laten voorgaan. Nieuwelinge Jilke Michielsen eindigde er als derde. (MVH)