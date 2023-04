Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Robin Orins moest in de eerste nationale testtijdrit in Poperinge specialist Jonathan Vervenne laten voorgaan. Victor Vercouillie eindigde als derde. De provinciale tijdritkampioen werd eerder zesde in het eerste luik van de Arden Challenge. Hij brak met drie concurrenten de koers open. In de slotfase kon hij niet reageren op de uitval van Justin Wolf, de Duitse winnaar van Gent-Staden. Michiel Nuytten, drie weken geleden slachtoffer van een zware valpartij, finishte daags nadien als vijfde.

Jelle Harteel werd negende in de Rutland-Melton CiCLE Classic, een Britse eendagskoers met gravelstroken.

Donie sterk in Italië

Milan Donie sloot de Gipuzkoa Klasikoa in Baskenland af op de tiende plaats. De tweedejaarsjunior was achtste in de openingsrit en 31ste in de tweede etappe.

Xander Scheldeman liep bij een val in de Eroica Juniores, de Italiaanse manche van de Nations Cup, een blessure op. Gauthier Servranckx haalde wel het einde van deze tweedaagse. Zondag werd de Belgische kampioen negentiende in de eendagskoers Coppa Andrea Meneghelli.

Arne Desimpelaere legde beslag op de twintigste plaats in de Omloop van Borsele, een eendagswedstrijd van eerste categorie.

Arnaud Jaecques was met zijn derde plaats de beste Belgische junior in Gullegem. Net voor de laatste ronde kon hij naar de twee leiders rijden. In de spurt werd hij afgeremd door krampen.

Jasper Verbrugge was derde in de testtijdrit voor nieuwelingen in Poperinge. Raynaud Beke viel naast het podium. Zeno Durie werd derde in de gravelkoers in Beernem. Kyano Cottignies was tweede in Beloeil. In de nationale testtijdrit moest hij wegens buikklachten tevreden zijn met de achtste plaats.

Vierstraete bevestigt als tijdrijdster

Luca Vierstraete werd zesde in de eindafrekening van de Omloop van Borsele voor meisjes-juniores. Ze was vijfde in de inleidende tijdrit over de 14,2 kilometer, op 25 seconden toe op de Britse Izzy Sharp. Anna Bruneel haalde het met kleine voorsprong in Gullegem.

Nieuwelinge Jilke Michielsen schreef de nationale testtijdrit in Poperinge op haar naam. Zita Gheysens was vijfde. (MVH)