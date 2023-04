Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Ramses Debruyne werd zeventiende in de eindstand van het Circuit des Ardennes, een internationale meerdaagse in Frankrijk. Jelle Vermoote, die geen klassementsambities had, opende met een vijfde plaats. Hij toonde zich nog enkele keren en werkte hard voor zijn ploeg. In de slotrit tikte hij als zeventiende aan. Robin Orins werd vijftiende in de eerste etappe.

Milan Kuypers veroverde de vierde prijs in de regionale wedstrijd in Bredene, waar twee Noren het mooie weer maakten.

Kenneth Verstegen kon in de slotfase van de Witte Donderdagprijs in Bellegem niet wegrijden uit de selecte kopgroep. Hij werd zesde voor zijn ploegmaat Victor Vercouilie, die ook een ultieme poging had ondernomen.

Poelvoorde schittert in Limburg

Tars Poelvoorde won de tweede etappe in lijn van de internationale vierdaagse Ster van Zuid-Limburg voor junioren. Daags voordien was hij derde. Hij werd tiende in de eindafrekening. Wout Hemeryck was zeventiende in de proloog.

Victor Vaneeckhoutte werd 43ste in Parijs-Roubaix. Xander Scheldeman haalde door een crash en materiaalpech de finish niet.

Milan Vermeulen won in Tielt. Hij reed in de vijfde ronde weg met een concurrent. Baptiste Swertvaegher finishte als derde in Westkerke-Oudenburg.

Bingo voor Verbrugge

Nieuweling Jasper Verbrugge reed solo naar zijn tweede zege in Veldegem. In de Ronde van Moeskroen kwam hij als elfde over de finish. Kyano Cottignies sloeg toe in Ruiselede, meteen goed voor zijn derde triomf. Zijn ploegmaat Bas Vandenbulcke werd er op een halve minuut derde. Aksel Decaestecker eindigde als derde bij de eerstejaars in Ledegem. Bij de tweedejaars legde Ferre Commeene beslag op de derde plaats.

Jilke Michielsen spurtte in Veldegem naar de derde stek. Auke De Buysser won voor de Nederlandse Indy van Velzen. (MVH)