Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Jelle Harteel spurtte naar de vierde plaats in de Grand Prix de la Ville de Lillers, een eendagswedstrijd van tweede categorie. Michiel Nuytten kwam er als 21ste over de finish.

Warre Vangheluwe werd 24ste in de Tour des 100 Communes in het Noord-Franse Béthune. Hij cijferde zich weg voor Jonathan Vervenne, die solo over de finish kwam. Victor Vercouillie toonde zich in de aanvangsfase van deze koers van tweede categorie. Op het einde werd hij tegen de grond gewerkt door een tegenstander, met schaafwonden tot gevolg.

‘Invaller’ Jelle Vermoote werkte in de Grand Prix Claude Criquielion, een eendagskoers van eerste categorie tussen Ath en Lessen, hard voor zijn ploegmaats van WorldTourploeg Intermarché-Circus-Wanty. Hij maakte deel uit van de kopgroep van een dertigtal man. Zelf werd hij 29ste.

Belgisch juniorenkampioen Gauthier Servranckx regelde de spurt voor de tweede plaats in de sterk bezette regionale wedstrijd in De Klijte. De zege ging naar een Oekraïner. Baptiste Swertvaegher finishte als vijfde.

Bingo voor Briek Plasman

Provinciaal nieuwelingenkampioen Briek Plasman mocht zaterdag juichen in Sint-Maria Lierde. De tweedejaars van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare toonde zich de snelste in de sprint bergop.

Laerke Expeels werd zevende bij de meisjes-junioren in De Klijte. Anna Vanderaerden mocht er juichen.

Belgisch nieuwelingenkampioene Jilke Michielsen mocht mee op het podium in De Klijte. Favoriete Auke De Buysser won voor de Nederlandse Esmée Blok. (MVH)