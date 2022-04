Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Belofte Alec Segaert houdt stand tussen de wereldtop

Alec Segaert gaf in de tijdrit van de Triptyque des Monts et Châteaux zijn visitekaartje af. De eerstejaars van Lotto-Soudal Development Team moest over de 14,2 kilometer enkel de Italiaan Lorenzo Milesi laten voorgaan. Ook in de ritten in lijn was hij beresterk. Enkele keren kon hij een scheve situatie rechtzetten. Het leverde hem de vierde plaats in de eindstand op. Daarmee was hij de beste Belg in deze hoog aangeschreven confrontatie. Ook Robin Orins bewees er drie dagen op rij dat hij uit het goede hout is gesneden. Jasper Dejaegher, terug na een periode van fysieke problemen, en Aaron Stockx maakten er eveneens een goede beurt. Eerstejaars Michiel Lambrecht bewees dan weer zijn waarde in enkele profkoersen.

Junioren Niels De Clerck en Jasper Dekien winnen

Jelle De Clerck was aan het feest in Vezon nabij Doornik. Vooral de manier waarop was mooi. Na een solo van om en bij de 35 kilometer hield hij een topper als Steffen De Schuyteneer af. Jasper Dekien was op zijn beurt de beste in Moeskroen.

Bij de nieuwelingen veroverde Mauro Adyns de derde prijs in Vezon. Zeno Durie viel maar net naast het podium in Moeskroen.

Juniore Lani Wittevrongel juicht

Lani Wittevrongel toonde zich de beste in Eghezée. De Hertsbergse hield Chloe Greenwood en Anna Vanderaerden af.