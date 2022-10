Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Ramses Debruyne werd vijfde in Parijs-Tours voor beloften. De allrounder van Lotto-Soudal Development Team mocht op een minuut van de Noor Per Strand Hagenes spurten voor de derde prijs. Zijn ploegmaat Jelle Harteel finishte als twaalfde. Michiel Nuytten was zestiende en Alec Segaert 31ste.

Niels De Clerck sloot La Philippe Gilbert Juniors af op de 22ste plaats. Hij werd zeventiende in openingsrit. In de tweede etappe was hij 21ste na Belgisch kampioen Gauthier Servranckx.

Zeven zeges voor Germonprez en Dekien

Thibo Germonprez boekte zijn zevende zege in Lendelede, waardoor hij in extremis de titel van West-Vlaams zegekoning bij de junioren deelt met Jasper Dekien. Nicholas Goossens sloot af met een zege in Ploegsteert, waar Arne Desimpelaere tweede werd, en een derde plaats in Lendelede.

Xander Scheldeman werd tweede in de Affligem Classic. Hij moest in de slotmanche van de Topcompetitie voor nieuwelingen Cedric Keppens laten voorgaan. Lomme Van den Meerssche legde beslag op de achtste plaats.

Provinciaal nieuwelingenkampioen Wout Hemeryck veroverde in een sprint met vijf zijn zesde overwinning in Elverdinge. Ludovic Langbeen boekte dan weer zijn eerste zege in Sint-Denijs-Zwevegem. Hij toonde zich in de slotrit van de Trofee Marcel Kint de snelste van ruim dertig man.

Anna Bruneel werd derde bij de meisjes-junioren in Heule. Lotte Verburgh was vijfde bij de meisjes-nieuwelingen. (MVH)