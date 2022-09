Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Alec Segaert zat aan boord van de beslissende vlucht op het wereldkampioenschap in het Australische Wollongong. Op de laatste klim moest hij passen. Nadien plooide hij zich wel nog dubbel voor het collectief. Hij kwam als negentiende over de finish.

Jelle Vermoote won de openingsetappe van de Vuelta Hispania. Op tien kilometer van de finish sprong hij weg. Acht concurrenten kwamen aansluiten. In de spurt toonde hij zich de snelste.

Gerben Kuypers is eindwinnaar van de Beker van België voor beloften. Zijn belager Victor Vercouillie kon in de slotmanche in Berlare zijn achterstand niet meer wegwerken.

Felicitaties

Alex Vandenbulcke reed lang in de aanval in de Textielprijs in Vichte. Hij kreeg felicitaties van winnaar Dries De Bondt. Warre Vangheluwe maakte in de Omloop van het Houtland in Lichtervelde tot op twee kilometer van de finish deel uit van een groepje vluchters.

Michiel Nuytten reed in Eernegem solo naar zijn derde seizoenszege. Ploegmaat Kenneth Verstegen leverde puik afstoppingswerk. Robin Orins, pas uitgeziekt, boekte zijn eerste overwinning in Varsenare. Maxim Delrue was er derde.

Vaneeckhoutte bevestigt

Victor Vaneeckhoutte finishte als zevende in de manche van de Beker van België voor junioren in Jemeppe, waar de zege naar zijn ploegmaat Jarno Widar ging. Belgisch kampioen Gauthier Servranckx was zevende.

Jenthe Verstraete werd zevende in de Topcompetitiewedstrijd voor nieuwelingen in Jemeppe. Ook Wout Hemeryck, Lowiek Misseeuw en Lomme Van den Meerssche haalden de top tien.

Anna Bruneel was de beste juniore in Lichtervelde. Belgisch nieuwelingenkampioene Jilke Michielsen moest andermaal haar meerdere erkennen in Auke De Buysser. (MV)