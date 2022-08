Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Ramses Debruyne strandde op de derde rang in de Grand Prix de Saint-Souplet in Frankrijk. Alex Vandenbulcke kwam er als 25ste over de finish.

Gianni Corijn werd negende in de eindstand van de Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften. Victor Vercouillie was vijftiende. Jelle Harteel legde beslag op de derde plaats in de vierde etappe. Hij maakte deel uit van een kopgroep van vier. Kenneth Verstegen was vierde. Alessio De Maere tikte als vijfde aan. Korneel Decaestecker en Arne Santy konden zich meermaals onderscheiden. Ook De Maere zette een mooie prestatiereeks neer, maar werd in de slotrit afgeremd door een dubbele bandbreuk.

Warnier en Bolle sterk in Wallonië

Gaëtan Warnier werd derde in de manche van de Beker van België voor junioren in Honnelles-Angreau. Ook Victor Delbarge maakte deel uit van de kopgroep van zeven. Laurens Plancke, die elfde was, staat vierde in het klassement. Miguel Desmet is zesde.

Bert Bolle sloot de Triptyque Ardennais voor junioren af op de zesde plaats. Hij was vijfde in de tijdrit. In de openingsetappe veroverde hij de dertiende prijs. Ook in de slotrit was hij bij de les. Hij werd tweede in het bergklassement. Warre Van den Meerssche won het sprintklassement. Belgisch kampioen Gauthier Servranckx werd achttiende in de eindstand. Ook Henri Naessens maakte een goede indruk.

Boussemaere top in Spanje

Louic Boussemaere werd derde in de eindstand van de Vuelta al Bajo Aragon. Xander Scheldeman viel net naast het podium in de slotrit.

Jenthe Verstraete finishte als twaalfde in de Triptyque Ardennais voor nieuwelingen. Hij werd tweede in zowel het punten- als bergklassement. Ook Wout Hemeryck, Lomme Van den Meerssche en Michiel Debeaussaert kwamen er sterk voor de dag. (MVH)