Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Warre Vangheluwe gaf met twee ritzeges zijn visitekaartje af in de Ronde van Namen. In de tweede etappe toonde hij zich de snelste van een groepje. In de vierde rit trok hij met onder meer Kenneth Verstegen en Jelle Vermoote in het offensief. Met nog twaalf kilometer voor de boeg ging hij er alleen vandoor. Hij hield tien meter over op het peloton. Milan Kuypers finishte als zevende. Verstegen werd 33ste in de eindstand.

Alec Segaert flitste solo naar de bloemen in de Hel van Voerendaal. De eerstejaarsbelofte ging in deze lastige Nederlandse manche van de U23 Road Series vroeg in de aanval met twee concurrenten. Zijn ploegmaat Ramses Debruyne was vierde. Robin Orins werd negende voor Michiel Lambrecht en Alex Vandenbulcke.

Lucas Dewachter finishte als 22ste in de Hill 60-koers in Zillebeke. Kevin Demeestere kwam als 27ste over de finish.

Vanhaecke met klimmersbenen

Arno Vanhaecke werd derde in de tweede etappe in lijn van Aubel-Thimister-Stavelot. In de openingsrit legde hij beslag op de twintigste plaats. In de slotrit was hij 27ste. Het leverde hem de 26ste plaats in de eindstand op. Viktor Vandenberghe was 28ste.

Arnaud Jaecques moest in Torhout enkel de Nieuw-Zeelander Mathew Jamieson laten voorgaan.

Bijna Spaanse zege voor Scheldeman

Xander Scheldeman werd tweede in de openingsrit van de Vuelta al Baja Aragon in Spanje. Louic Boussemaere was vierde. Daags nadien legde hij beslag op de derde plaats. Gaëtan Hellebuyck liet zich opmerken in de tussenspurten.

Arne Desimpelaere moest in Kooigem zijn meerdere erkennen in Milan De Ceuster. Milan Bral werd derde.

Juniore Lani Wittevrongel was aan het feest in Erondegem. Luca Vierstraete eindigde als derde bij de meisjes-nieuwelingen. (MVH)